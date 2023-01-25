Увольняющегося из-за отсутствия зарплаты спикера пермского города уговорили остаться

26 января 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Депутаты отменили свое не вступившее в силу решение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Очерском округе передумали менять спикера местной думы. Как сообщает telegram-канал «На местах» (связан с советом представительным органом региона), депутаты отменили свое решение о сложении полномочий с Сергея Колчанова, который возглавляет местную думу. По данным источников URA.RU, Колчанову, решившему оставить пост из-за отсутствия зарплаты за эту работу, могут предложить трудоустройство. «Ранее сложивший полномочия председателя думы Очерского округа Сергей Колчанов вернулся к должности. Сегодня депутаты думы отменили еще не вступившее в силу решение об удовлетворении заявления Колчанова о сложении полномочий», — говорится в сообщении. Источник в очерских политэлитах рассказывает, что по договоренности с местной администрацией было решено сохранить стабильность в округе. Тем более, что выбрать нового спикера депутаты не смогли. Собеседник агентства в Очере не исключает, что ему могут предложить должность в подведомственных администрации учреждениях. «Это распространенная практика в других территориях. Взять ту же пермскую гордуму — почти треть, если не больше, депутатов возглавляют какие-то муниципальные учреждения. Это следствие того, что деятельность депутата сегодня никак не оплачивается», — рассказывает собеседник. Сергей Колчанов решил оставить пост председателя в конце 2023 года. По данным «Коммерсант-Прикамья», причиной стало отсутствие зарплаты за эту работу. Колчанов планировал отказаться от этого функционала, оставшись просто депутатом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Очерском округе передумали менять спикера местной думы. Как сообщает telegram-канал «На местах» (связан с советом представительным органом региона), депутаты отменили свое решение о сложении полномочий с Сергея Колчанова, который возглавляет местную думу. По данным источников URA.RU, Колчанову, решившему оставить пост из-за отсутствия зарплаты за эту работу, могут предложить трудоустройство. «Ранее сложивший полномочия председателя думы Очерского округа Сергей Колчанов вернулся к должности. Сегодня депутаты думы отменили еще не вступившее в силу решение об удовлетворении заявления Колчанова о сложении полномочий», — говорится в сообщении. Источник в очерских политэлитах рассказывает, что по договоренности с местной администрацией было решено сохранить стабильность в округе. Тем более, что выбрать нового спикера депутаты не смогли. Собеседник агентства в Очере не исключает, что ему могут предложить должность в подведомственных администрации учреждениях. «Это распространенная практика в других территориях. Взять ту же пермскую гордуму — почти треть, если не больше, депутатов возглавляют какие-то муниципальные учреждения. Это следствие того, что деятельность депутата сегодня никак не оплачивается», — рассказывает собеседник. Сергей Колчанов решил оставить пост председателя в конце 2023 года. По данным «Коммерсант-Прикамья», причиной стало отсутствие зарплаты за эту работу. Колчанов планировал отказаться от этого функционала, оставшись просто депутатом.