Девочка, которую избили в Нижнем Тагиле, две недели скрывала факт драки

Мама избитой девочки написала два заявления в полицию: на инициатора драки и оператора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несовершеннолетняя девочка, которую избила сверстница в школьном туалете в Нижнем Тагиле, скрывала от родителей, что у нее произошел конфликт с ровесницей. Об инциденте стало известно лишь спустя около двух недель.

«Она молчала. Боялась с нами поделиться бедой, попросить помощи. На 8 утра собирают комиссию в школе. Нам вот ночью позвонили. Дома даже никто не знал, она у нас по натуре очень тихая девочка, не конфликтная», — рассказала родственница сообществу «Инцидент Нижний Тагил».

После того как мать девочки узнала о происшествии, она написала два заявления в полицию: на девочку, которая била, и на ту, что снимала. Также стало известно, что за дракой наблюдало 11 человек, а после публикации видео в соцсетях, инициатор драки просила у администраторов группы удалить видео.

Ранее в соцсетях опубликовали видео с дракой в школьном туалете в Нижнем Тагиле: девочка заставляла ровесницу целовать кроссовок, а затем пнула ее ногой в лицо. Полицейские проводят проверку по факту ЧП, к ней подключились региональный и федеральный следственные комитеты и прокуратура. Девочку, которая стала инициатором драки, задержали на 48 часов. По одной из версий полицейский, причиной драки стала переписка в социальных сетях.