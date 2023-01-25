Историк нашел сходство Курганской области 1943 года с современной

Об исторических параллелях рассказал кандидат исторических наук Денис Маслюженко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганскую область 80-летней давности и современную объединяет, в том числе, подъем тяжелой промышленности. Об этом директор Гуманитарного института Курганского госуниверситета, кандидат исторических наук Денис Маслюженко рассказал в интервью, опубликованном в группе областного Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте».

«[С исторической точки зрения] аналоги однозначно имеются. Мы видим аналоги в идеологии, создании патриотики, аналоги в подъеме тяжелой промышленности», — объяснил Маслюженко. Так он ответил на вопрос пользователя, который спрашивал, можно ли провести параллели между временем создания области и сегодняшним.

По мнению историка, отличие этих периодов заключается в демографии, которая влияет на многие процессы. Маслюженко уточнил, что хотя параллели между периодами есть, но это не стопроцентные аналоги.

Интервью прошло в преддверии празднования юбилея области. 6 февраля Курганской области исполнится 80 лет. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, регион отметит юбилейную дату сдержанно и без фейерверков.