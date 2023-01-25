25 января 2023

Пермского таксиста обокрали собственные пассажиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины такси на улицах города. Екатеринбург, такси, яндекс такси, перевозка пассажиров, услуги перевозки
Пассажиры забрали не свою сумку из багажника такси Фото:

Пермячка Анастасия Постаногова, которая работает водителем такси, разыскивает пассажиров, взявших ее сумку. Пост о поиске людей размещен в сообществе «ЧП ДТП Пермь» во соцсети «ВКонтакте».

«25 января водитель такси вез пассажиров с улицы Цимлянская, 23 (Пятерочка) до ул. Героя Васькина,11, около восьми вечера. По ошибке вместе со своими вещами пассажиры взяли из багажника сумку водителя», — пишет Постаногова в сообществе.

Женщина просит откликнуться пермяком, которых она везла. Она также отмечает, что в сумке было детское питание.

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Пермячка Анастасия Постаногова, которая работает водителем такси, разыскивает пассажиров, взявших ее сумку. Пост о поиске людей размещен в сообществе «ЧП ДТП Пермь» во соцсети «ВКонтакте». «25 января водитель такси вез пассажиров с улицы Цимлянская, 23 (Пятерочка) до ул. Героя Васькина,11, около восьми вечера. По ошибке вместе со своими вещами пассажиры взяли из багажника сумку водителя», — пишет Постаногова в сообществе. Женщина просит откликнуться пермяком, которых она везла. Она также отмечает, что в сумке было детское питание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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