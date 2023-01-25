Пермского таксиста обокрали собственные пассажиры

Пассажиры забрали не свою сумку из багажника такси
Пермячка Анастасия Постаногова, которая работает водителем такси, разыскивает пассажиров, взявших ее сумку. Пост о поиске людей размещен в сообществе «ЧП ДТП Пермь» во соцсети «ВКонтакте».
«25 января водитель такси вез пассажиров с улицы Цимлянская, 23 (Пятерочка) до ул. Героя Васькина,11, около восьми вечера. По ошибке вместе со своими вещами пассажиры взяли из багажника сумку водителя», — пишет Постаногова в сообществе.
Женщина просит откликнуться пермяком, которых она везла. Она также отмечает, что в сумке было детское питание.
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