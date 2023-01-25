25 января 2023

Посетителей первого международного турнира ММА в Тюмени ждет уникальное шоу

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Бой в клетке: Иван Штырков против Кристиана М.Пумбу. Екатеринбург, бои без правил, mma, бои в клетке
11 февраля в Тюмени пройдет 14 поединков в рамках лиги RCC Фото:

Посетителей первого международного турнира ММА в Тюмени 11 февраля ждет уникальное шоу в стиле стимпанка. Об этом URA.RU сообщили организаторы боя. В главном бою вечера выступит тюменский боец Алексей Кунченко.

«Тюмень — это город северного региона, поэтому в основу большинства цифровых декораций, образов и деталей лягут лед и энергия пара. Мы объединим индустриальные и футуристические элементы стимпанка и покажем развитие города через темы, связанные с промышленностью и добычей полезных ископаемых», — рассказал режиссер шоу Федор Муратов.

Организаторы добавили, что в шоу будут активно использоваться возможности нейросетей и VR-скульпинга. «Особенностью турнира станет зеркальный композит, который повторит форму знаменитого на всю страну тюменского вантового моста Влюбленных», — отметили авторы проекта.

Ранее агентство писало, что соперником Кунченко в главном бою станет бразилец Глейсон Тибао (входит в сотню лучших бойцов мира). Всего в тюменском СК «Центральный» 11 февраля пройдет 14 поединков в рамках лиги RCC.

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Посетителей первого международного турнира ММА в Тюмени 11 февраля ждет уникальное шоу в стиле стимпанка. Об этом URA.RU сообщили организаторы боя. В главном бою вечера выступит тюменский боец Алексей Кунченко. «Тюмень — это город северного региона, поэтому в основу большинства цифровых декораций, образов и деталей лягут лед и энергия пара. Мы объединим индустриальные и футуристические элементы стимпанка и покажем развитие города через темы, связанные с промышленностью и добычей полезных ископаемых», — рассказал режиссер шоу Федор Муратов. Организаторы добавили, что в шоу будут активно использоваться возможности нейросетей и VR-скульпинга. «Особенностью турнира станет зеркальный композит, который повторит форму знаменитого на всю страну тюменского вантового моста Влюбленных», — отметили авторы проекта. Ранее агентство писало, что соперником Кунченко в главном бою станет бразилец Глейсон Тибао (входит в сотню лучших бойцов мира). Всего в тюменском СК «Центральный» 11 февраля пройдет 14 поединков в рамках лиги RCC.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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