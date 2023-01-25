Посетителей первого международного турнира ММА в Тюмени ждет уникальное шоу

26 января 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

11 февраля в Тюмени пройдет 14 поединков в рамках лиги RCC Фото: Дарья Попова © URA.RU Посетителей первого международного турнира ММА в Тюмени 11 февраля ждет уникальное шоу в стиле стимпанка. Об этом URA.RU сообщили организаторы боя. В главном бою вечера выступит тюменский боец Алексей Кунченко. «Тюмень — это город северного региона, поэтому в основу большинства цифровых декораций, образов и деталей лягут лед и энергия пара. Мы объединим индустриальные и футуристические элементы стимпанка и покажем развитие города через темы, связанные с промышленностью и добычей полезных ископаемых», — рассказал режиссер шоу Федор Муратов. Организаторы добавили, что в шоу будут активно использоваться возможности нейросетей и VR-скульпинга. «Особенностью турнира станет зеркальный композит, который повторит форму знаменитого на всю страну тюменского вантового моста Влюбленных», — отметили авторы проекта. Ранее агентство писало, что соперником Кунченко в главном бою станет бразилец Глейсон Тибао (входит в сотню лучших бойцов мира). Всего в тюменском СК «Центральный» 11 февраля пройдет 14 поединков в рамках лиги RCC.

Посетителей первого международного турнира ММА в Тюмени 11 февраля ждет уникальное шоу в стиле стимпанка. Об этом URA.RU сообщили организаторы боя. В главном бою вечера выступит тюменский боец Алексей Кунченко. «Тюмень — это город северного региона, поэтому в основу большинства цифровых декораций, образов и деталей лягут лед и энергия пара. Мы объединим индустриальные и футуристические элементы стимпанка и покажем развитие города через темы, связанные с промышленностью и добычей полезных ископаемых», — рассказал режиссер шоу Федор Муратов. Организаторы добавили, что в шоу будут активно использоваться возможности нейросетей и VR-скульпинга. «Особенностью турнира станет зеркальный композит, который повторит форму знаменитого на всю страну тюменского вантового моста Влюбленных», — отметили авторы проекта. Ранее агентство писало, что соперником Кунченко в главном бою станет бразилец Глейсон Тибао (входит в сотню лучших бойцов мира). Всего в тюменском СК «Центральный» 11 февраля пройдет 14 поединков в рамках лиги RCC.