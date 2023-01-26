Пермяков зазывают в готический замок под Тольятти

Турфирмы предлагают пермякам новый автобусный тур в готический замок в Самарскую область

Замок «Гарибальди» — одна из самых ярких достопримечательностей Самарской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермякам предложили новый автобусный тур в Самарскую область. Один из пунктов программы — готический замок «Гарибальди». Новое путешествие из Перми анонсировал туроператор «Ирискатур».

«Приглашаем в увлекательное путешествие, где вы сможете увидеть красоту Самарской области, посетить замок „Гарибальди“ и Волжские термы! Ближайшие даты — 23—26 февраля», — указано в анонсе туроператора в соцсети «ВКонтакте».

Замок «Гарибальди» — одно из самых ярких достопримечательностей Самарской области. Он находится в селе Хрящевка в Самарской области. О нем в путеводителях пишут, что это единственный современный замок в неоготическом стиле, построенный по принципу исторической реконструкции. Это не копия какого-то конкретного замка, а архитектурная фантазия на тему готики и романтизма. Замковый комплекс — хорошее место для прогулок и фотосессий.

Кроме посещения замка «Гарибальди», в программу входит обзорная экскурсия по Самаре, по Тольятти и посещение СПА-комплекса «Волжские термы» (4 часа). Четырехдневная путевка стоит 13 450 рублей за взрослого и 12 810 рублей за ребенка до 13 лет. В стоимость включены переезд туда и обратно на туристическом автобусе, услуги сопровождающего группы из Перми, питание — два завтрака и два обеда, услуги экскурсовода, проживание в гостинице и входной билет в «Волжские термы». Туры состоятся 23—26 февраля, 10—13 марта, 28 апреля—1 мая и 9—12 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки смогут съездить отдохнуть в Дагестан на автобусе. Поездка рассчитана на девять дней.