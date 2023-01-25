Курганские власти нашли неожиданную замену салюту в честь юбилея области

В Кургане юбилейный салют заменят лазерным шоу

В честь дня рождения Курганской области вместо салюта устроят лазерное шоу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане вместо фейерверка в честь 80-летнего юбилея со дня образования региона состоится лазерное шоу. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос.

«На центральной площади в Кургане 11 февраля откроется ярмарка, посвященная 80-летию со дня образования области. В 14:00 состоится концертная программа запланировано лазерное шоу», — говорится в ответе властей. В областной Филармонии 6 февраля состоится юбилейное торжество.

Кроме этого, будет запущена акция «80 подарков Курганской области». Пройдут выставки, ярмарки, концерты. Также стартует акция «80 выходных в регионе». Жители области и гости смогут посетить основные достопримечательности области.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что регион отметит 80-летний юбилей сдержанно. По его словам, не будет никаких фейерверков, фуршетов и гиперторжеств.