Свердловский предприниматель занялся бесплатным изготовлением нашивок позывных участников СВО

Предприниматель из шалинского поселка Шамары бесплатно изготавливает нашивки позывных участников СВО

Помимо нашивок предприниматель изготавливает таблички для памятников погибших солдат Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Предприниматель из шалинского поселка Шамары (Свердловская область) Евгений (имя изменено прим. URA.RU) занялся благотворительностью. Мужчина бесплатно изготавливает нашивки позывных участникам спецоперации. Этим он поделился в беседе с корреспондентом агентства.

«Ко мне обратился мой земляк, участвующий в спецоперации с позывным „Чума“. Для „Чумы“ и его напарников я сделал 27 нашивок буквально за три часа. Это бесплатно, надо ведь хоть как-то помогать бойцам», — рассказал Евгений.

Мужчина занимается сублимационными печатями на ткани порядка десяти лет. «Работаю на весь свой район. Чаще всего делаю нашивки для огнеборцев». Помимо нашивок предприниматель бесплатно изготавливает таблички для памятников погибших солдат на спецоперации.

Ранее агентство сообщало, что жители Карпинска, Североуральска и Серова сплотились, чтобы отправить помощь в зону спецоперации. Грузовик весом пять тонн был загружен обувью, бельем, теплыми вещами, медикаментами и газовыми горелками.