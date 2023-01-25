Тюменские власти изменят бюджет на сотни миллионов в пользу одного района

26 января 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Более 700 млн рублей получит Упоровский район на строительство и ремонт сетей водоснабжения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Более 700 млн рублей получит Упоровский район Тюменской области в 2023-24 годах из региональной казны на строительство и ремонт сетей водоснабжения. Соответствующее изменение бюджета области анонсировало правительство региона, внеся законопроект в Тюменскую облдуму. «Предлагается утвердить распределение субсидии Упоровскому району на выполнение работ на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2023 год в сумме 388 359 тыс. рублей. На 2024 год — в сумме 356 442 тыс. рублей», — говорится в документе. Законопроект поступил в адрес комитета Тюменской облдумы по бюджету, налогам и финансам. Ожидается, что он будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году расходы бюджета Тюменской области превысят его доходы. Дефицит составит более 35,5 млрд рублей.

Более 700 млн рублей получит Упоровский район Тюменской области в 2023-24 годах из региональной казны на строительство и ремонт сетей водоснабжения. Соответствующее изменение бюджета области анонсировало правительство региона, внеся законопроект в Тюменскую облдуму. «Предлагается утвердить распределение субсидии Упоровскому району на выполнение работ на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2023 год в сумме 388 359 тыс. рублей. На 2024 год — в сумме 356 442 тыс. рублей», — говорится в документе. Законопроект поступил в адрес комитета Тюменской облдумы по бюджету, налогам и финансам. Ожидается, что он будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году расходы бюджета Тюменской области превысят его доходы. Дефицит составит более 35,5 млрд рублей.