25 января 2023

Тюменские власти изменят бюджет на сотни миллионов в пользу одного района

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, гигиена, вода из крана, мытье рук, водоснабжение, руки
Более 700 млн рублей получит Упоровский район на строительство и ремонт сетей водоснабжения Фото:

Более 700 млн рублей получит Упоровский район Тюменской области в 2023-24 годах из региональной казны на строительство и ремонт сетей водоснабжения. Соответствующее изменение бюджета области анонсировало правительство региона, внеся законопроект в Тюменскую облдуму.

«Предлагается утвердить распределение субсидии Упоровскому району на выполнение работ на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2023 год в сумме 388 359 тыс. рублей. На 2024 год — в сумме 356 442 тыс. рублей», — говорится в документе.

Законопроект поступил в адрес комитета Тюменской облдумы по бюджету, налогам и финансам. Ожидается, что он будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний.

Ранее URA.RU писало, что в 2023 году расходы бюджета Тюменской области превысят его доходы. Дефицит составит более 35,5 млрд рублей.

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Более 700 млн рублей получит Упоровский район Тюменской области в 2023-24 годах из региональной казны на строительство и ремонт сетей водоснабжения. Соответствующее изменение бюджета области анонсировало правительство региона, внеся законопроект в Тюменскую облдуму. «Предлагается утвердить распределение субсидии Упоровскому району на выполнение работ на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2023 год в сумме 388 359 тыс. рублей. На 2024 год — в сумме 356 442 тыс. рублей», — говорится в документе. Законопроект поступил в адрес комитета Тюменской облдумы по бюджету, налогам и финансам. Ожидается, что он будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году расходы бюджета Тюменской области превысят его доходы. Дефицит составит более 35,5 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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