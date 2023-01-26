Свердловский суд смягчил наказание задержанному главе армянской общины

Глава армянской общины Масис Назарян, задержанный за незаконное проведение митинга, выйдет на свободу 26 января в 19:50. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Свердловский областной суд принял решение изменить решение суда первой инстанции, снизив срок административного ареста до одних суток», – говорится в сообщении суда. Он будет освобожден в 19:50.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Назаряна на пять суток. Причиной стало проведение публичного мероприятия с нарушением закона. Предположительно, о его начале не было подано уведомление. Митинг касался ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
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