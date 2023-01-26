Свердловский суд смягчил наказание задержанному главе армянской общины

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Масис Назарян должен был провести под арестом пять суток

Глава армянской общины Масис Назарян, задержанный за незаконное проведение митинга, выйдет на свободу 26 января в 19:50. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Свердловский областной суд принял решение изменить решение суда первой инстанции, снизив срок административного ареста до одних суток», – говорится в сообщении суда. Он будет освобожден в 19:50.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Назаряна на пять суток. Причиной стало проведение публичного мероприятия с нарушением закона. Предположительно, о его начале не было подано уведомление. Митинг касался ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

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Глава армянской общины Масис Назарян, задержанный за незаконное проведение митинга, выйдет на свободу 26 января в 19:50. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд принял решение изменить решение суда первой инстанции, снизив срок административного ареста до одних суток», – говорится в сообщении суда. Он будет освобожден в 19:50. Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Назаряна на пять суток. Причиной стало проведение публичного мероприятия с нарушением закона. Предположительно, о его начале не было подано уведомление. Митинг касался ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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