Свердловский суд смягчил наказание задержанному главе армянской общины

Масис Назарян должен был провести под арестом пять суток Алексей_Гайнов © URA.RU

Глава армянской общины Масис Назарян, задержанный за незаконное проведение митинга, выйдет на свободу 26 января в 19:50. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Свердловский областной суд принял решение изменить решение суда первой инстанции, снизив срок административного ареста до одних суток», – говорится в сообщении суда. Он будет освобожден в 19:50.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Назаряна на пять суток. Причиной стало проведение публичного мероприятия с нарушением закона. Предположительно, о его начале не было подано уведомление. Митинг касался ситуации вокруг Нагорного Карабаха.