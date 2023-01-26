В ХМАО появились умные полицейские участки

26 января 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийск и Нягани открылись умные участковые пункты Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ханты-Мансийске и Нягани открыли шесть умных участковых пунктов. Об их открытии рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время итоговой коллегии УМВД, передает журналист URA.RU. «В 2022 году проведены ремонты изоляторов временного содержания в Когалыме, Нефтеюганске, а также Кондинском и Советском районах. Приобретены автомобили повышенной проходимости. Органами местного самоуправления введены в эксплуатацию шесть участковых пунктов полиции в Ханты-Мансийске и Нягани», — сказала Комарова. В пресс-службе УМВД по ХМАО объяснили, что умными их называют из-за того, что в них установлено современное оснащение в плане баз данных и доступа к различным системам ведомства. Плюс для граждан там установлены компьютеры с выходом в интернет. Пять пунктов открыто в Ханты-Мансийске и один в Нягани.

В Ханты-Мансийске и Нягани открыли шесть умных участковых пунктов. Об их открытии рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время итоговой коллегии УМВД, передает журналист URA.RU. «В 2022 году проведены ремонты изоляторов временного содержания в Когалыме, Нефтеюганске, а также Кондинском и Советском районах. Приобретены автомобили повышенной проходимости. Органами местного самоуправления введены в эксплуатацию шесть участковых пунктов полиции в Ханты-Мансийске и Нягани», — сказала Комарова. В пресс-службе УМВД по ХМАО объяснили, что умными их называют из-за того, что в них установлено современное оснащение в плане баз данных и доступа к различным системам ведомства. Плюс для граждан там установлены компьютеры с выходом в интернет. Пять пунктов открыто в Ханты-Мансийске и один в Нягани.