В Хорватии заявили о переломном моменте на Украине

Advance: отправка танков Leopard Украине стала переломным моментом конфликта

27 января 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Танки намерена направить Украине Германия Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставка танков Leopard от Германии Украине станет переломным моментом в развитии конфликта с Россией. Об этом сообщает хорватское издание Advance. «Является ли переломным сегодняшнее решение Германии о ее готовности отправить танки „Леопард 2“ на Украину? Да, это переломный момент, причем один из важнейших с начала вооруженного конфликта на Украине», — пишет хорватское издание. По словам автора, канцлер ФРГ Олаф Шольц скоро начнет рассказывать, что на него оказали давление. В статье также указано, что подобное решение стало одним из самых крупнейших с начала спецоперации. При этом, по мнению автора, Шольц первоначально демонстрировал линию сопротивления, однако быстро сдался. «Нынешняя администрация во главе с канцлером Олафом Шольцем просто не имеет ни опоры, ни рычагов. На самом деле, учитывая, что уступка наступает так быстро, что немецкое „историческое нет“ не длилось даже недели, мы можем скептически относиться к самому первоначальному акту противодействия», — добавил автор. Ранее стало известно, что Германия направит Украине два батальона танков Leopard 2 — 14 единиц. Кроме того, ФРГ выдала разрешение другим странам передавать танки Киеву. К этому моменту 12 стран готовы последовать данному разрешению. США готовы предоставить свои. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поставка танков Leopard от Германии Украине станет переломным моментом в развитии конфликта с Россией. Об этом сообщает хорватское издание Advance. «Является ли переломным сегодняшнее решение Германии о ее готовности отправить танки „Леопард 2“ на Украину? Да, это переломный момент, причем один из важнейших с начала вооруженного конфликта на Украине», — пишет хорватское издание. По словам автора, канцлер ФРГ Олаф Шольц скоро начнет рассказывать, что на него оказали давление. В статье также указано, что подобное решение стало одним из самых крупнейших с начала спецоперации. При этом, по мнению автора, Шольц первоначально демонстрировал линию сопротивления, однако быстро сдался. «Нынешняя администрация во главе с канцлером Олафом Шольцем просто не имеет ни опоры, ни рычагов. На самом деле, учитывая, что уступка наступает так быстро, что немецкое „историческое нет“ не длилось даже недели, мы можем скептически относиться к самому первоначальному акту противодействия», — добавил автор. Ранее стало известно, что Германия направит Украине два батальона танков Leopard 2 — 14 единиц. Кроме того, ФРГ выдала разрешение другим странам передавать танки Киеву. К этому моменту 12 стран готовы последовать данному разрешению. США готовы предоставить свои.