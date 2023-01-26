Перевозчик новых маршрутов в Кургане рассказал о работе в случае аварии

В Кургане перевозчики подготовились к проблемам с автобусами новых маршрутов

Новые автобусные маршруты начали действовать с января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане владельцы новых маршрутов заменяют автобусы резервными, если первые по каким-то причинам сошли с линии. Об этом URA.RU рассказал руководитель ООО «Транспортная компания» Евгений Кадочников. Его организация отвечает за шесть новых маршрутов.

«10% резервных автобусов у нас имеется в парке, даже больше. У нас по новым маршрутам подразумевается выпуск 42 машин, но мы выпускаем и новые, и старые [маршруты] и делаем выпуск 50 машин. И у нас еще есть десять машин в запасе. Итого у нас парк — 60 машин», — рассказал Кадочников.

Ранее стало известно, что в Кургане произошло ДТП с автомобилем и автобусом маршрута № 90, за который отвечает «Транспортная компания». В ГИБДД Кургана URA.RU сообщили, что 26 января водитель ВАЗ-2107 не уступил дорогу водителю автобуса. В результате ДТП пострадавших не было, только механические повреждения транспорта.

С 2023 года в Кургане стартовала транспортная реформа, во время которой 40 новых маршрутов постепенно заменят 51 старый. Большинство участников опроса, в котором проголосовали более 2000 человек, оценили реформу на 1 балл из 10.