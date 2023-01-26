Больше трети свердловчан не удалось отдохнуть за новогодние праздники

27 января 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Больше трети свердловчан пожаловались на плохой отдых в новогодние праздники Фото: Размик Закарян © URA.RU Около 35% жителей Свердловской области пожаловались, что им не удалось отдохнуть за время новогодних праздников. Об этом сообщили аналитики платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru). «Только 37% опрошенных свердловчан испытывают прилив сил и энергии в начале года и отмечают, что им удалось отдохнуть и перезагрузиться. Еще 29% рассказали, что им не хватило отдыха, а 35% вообще не удалось отдохнуть за время новогодних каникул», — рассказали аналитики компании. Среди тех, кому не удалось отдохнуть во время праздников, около 45% свердловчан сослались на личные причины, а примерно 30% граждан не хватило выходных дней. При этом 9% жителей региона причиной плохого отдыха называют насыщенный режим новогодних праздников. Ранее URA.RU сообщало, что треть жителей Свердловской области считают, что выходных и праздников должно быть больше. При этом около 56% свердловчан считают, что сейчас официальных праздничных дней и выходных достаточно.

Около 35% жителей Свердловской области пожаловались, что им не удалось отдохнуть за время новогодних праздников. Об этом сообщили аналитики платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru). «Только 37% опрошенных свердловчан испытывают прилив сил и энергии в начале года и отмечают, что им удалось отдохнуть и перезагрузиться. Еще 29% рассказали, что им не хватило отдыха, а 35% вообще не удалось отдохнуть за время новогодних каникул», — рассказали аналитики компании. Среди тех, кому не удалось отдохнуть во время праздников, около 45% свердловчан сослались на личные причины, а примерно 30% граждан не хватило выходных дней. При этом 9% жителей региона причиной плохого отдыха называют насыщенный режим новогодних праздников. Ранее URA.RU сообщало, что треть жителей Свердловской области считают, что выходных и праздников должно быть больше. При этом около 56% свердловчан считают, что сейчас официальных праздничных дней и выходных достаточно.