26 января 2023

Больше трети свердловчан не удалось отдохнуть за новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше трети свердловчан пожаловались на плохой отдых в новогодние праздники Фото:

Около 35% жителей Свердловской области пожаловались, что им не удалось отдохнуть за время новогодних праздников. Об этом сообщили аналитики платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru).

«Только 37% опрошенных свердловчан испытывают прилив сил и энергии в начале года и отмечают, что им удалось отдохнуть и перезагрузиться. Еще 29% рассказали, что им не хватило отдыха, а 35% вообще не удалось отдохнуть за время новогодних каникул», — рассказали аналитики компании.

Среди тех, кому не удалось отдохнуть во время праздников, около 45% свердловчан сослались на личные причины, а примерно 30% граждан не хватило выходных дней. При этом 9% жителей региона причиной плохого отдыха называют насыщенный режим новогодних праздников.

Ранее URA.RU сообщало, что треть жителей Свердловской области считают, что выходных и праздников должно быть больше. При этом около 56% свердловчан считают, что сейчас официальных праздничных дней и выходных достаточно.

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Около 35% жителей Свердловской области пожаловались, что им не удалось отдохнуть за время новогодних праздников. Об этом сообщили аналитики платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru). «Только 37% опрошенных свердловчан испытывают прилив сил и энергии в начале года и отмечают, что им удалось отдохнуть и перезагрузиться. Еще 29% рассказали, что им не хватило отдыха, а 35% вообще не удалось отдохнуть за время новогодних каникул», — рассказали аналитики компании. Среди тех, кому не удалось отдохнуть во время праздников, около 45% свердловчан сослались на личные причины, а примерно 30% граждан не хватило выходных дней. При этом 9% жителей региона причиной плохого отдыха называют насыщенный режим новогодних праздников. Ранее URA.RU сообщало, что треть жителей Свердловской области считают, что выходных и праздников должно быть больше. При этом около 56% свердловчан считают, что сейчас официальных праздничных дней и выходных достаточно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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