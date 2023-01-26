Из-за поручения из Москвы на «курганской Рублевке» подорожает вывоз отходов

Жители Кетово боятся закрытия водоема-отстойника Чаша (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кетовского округа Курганской области (так называемая «курганская Рублевка») опасаются закрытия водоема Чаща, куда сливаются жидкие отходы. Из-за этого жителям придется платить больше денег за вывоз отходов в Курган. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Глава округа Олег Язовских подтвердил, что из-за поручения Москвы закрыть Чашу, стоимость вывоза отходов резко увеличится.

«Озеро-отстойник Чаща переполнена, его скоро закроют. Если это произойдет, нам всем придется отходы из септиков везти в Курган, а это раза в два-три дороже», — утверждает инсайдер. По его словам, власти округа пока не предлагали никаких альтернатив. При этом с 2020 года организациям, которые вывозят жидкие бытовые отходы, рекомендовано сливать их в коллектор в Кургане.

Глава округа Олег Язовских ответил на вопросы корреспондента URA.RU в прямом эфире «Центра управления регионом» в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что проблема действительно существует, и о ней знают на федеральном уровне. «Попытка закрыть Чашу была несколько лет назад. Если закрытие произойдет, то стоимость вывоза жидких отходов взлетит в разы, потому что отходы готовы принимать в Кургане на ул. Омской. Сейчас мы работаем, чтобы часть отходов перебрасывать на точку приема в поселок Керамзитный. Но это небольшое количество. Поэтому есть и другое направление работы — закрытие Чаши. Эту задачу нам ставят и на федеральном уровне, и природоохрана», — говорит Язовских.

Ранее URA.RU писало, что в марте 2020 года кетовские власти запрещали жителям сливать отходы в озеро Чаша в связи с угрозой подтопления СНО «Лесное» сточными водами. При этом воды также могли попасть через реку Пикушка, в озеро Щучье и реку Тобол.