Семь чиновников Центрального района Челябинска нарушили закон о коррупции

В представлении прокурора названы семь челябинских чиновников-нарушителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семь чиновников администрации Центрального района Челябинска нарушили законодательство о коррупции. Все они привлечены к ответственности, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«В ходе проверки исполнения Федерального закона „О противодействии коррупции“, проведенной прокуратурой Центрального района, выявлены нарушения. Ряд муниципальных служащих предоставили недостоверные сведения о своих доходах и расходах, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера, супругов и несовершеннолетних детей за 2020—2021 годы», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Глава администрации района Виктору Ереклинцеву получил прокурорское представление об устранении нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения семь муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.