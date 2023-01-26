26 января 2023

Семь чиновников Центрального района Челябинска нарушили закон о коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие многофункционального центра по предоставлению госуслуг. Челябинск, чиновник, руки за спиной, кулак
В представлении прокурора названы семь челябинских чиновников-нарушителей Фото:

Семь чиновников администрации Центрального района Челябинска нарушили законодательство о коррупции. Все они привлечены к ответственности, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«В ходе проверки исполнения Федерального закона „О противодействии коррупции“, проведенной прокуратурой Центрального района, выявлены нарушения. Ряд муниципальных служащих предоставили недостоверные сведения о своих доходах и расходах, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера, супругов и несовершеннолетних детей за 2020—2021 годы», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Глава администрации района Виктору Ереклинцеву получил прокурорское представление об устранении нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения семь муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Семь чиновников администрации Центрального района Челябинска нарушили законодательство о коррупции. Все они привлечены к ответственности, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. «В ходе проверки исполнения Федерального закона „О противодействии коррупции“, проведенной прокуратурой Центрального района, выявлены нарушения. Ряд муниципальных служащих предоставили недостоверные сведения о своих доходах и расходах, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера, супругов и несовершеннолетних детей за 2020—2021 годы», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Глава администрации района Виктору Ереклинцеву получил прокурорское представление об устранении нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения семь муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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