Администрацию Сургута покидает чиновник, работавший при трех мэрах 27 января 2023 в 13:17 Размер текста - 17 + Усов написал заявление на увольнение по собственному желанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрию Сургута покидает заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов, проработавший в администрации дольше 14 лет. Об этом URA.RU сообщили источник в политическом истеблишменте города. «Усов написал заявление по собственному желанию. Он сказал, что устал работать и хочет отдохнуть. Усов работает в администрации уже дольше десяти лет, и при нем сменилось три мэра», — сообщил собеседник. В департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута журналисту URA.RU подтвердили отставку Усова. «У него сегодня последний день», — заявили в мэрии. В администрации Сургута Усов работает в общей сложности дольше — 14 лет. За это время он занимал должности вице-мэра по строительным вопросам, директора департамента градостроительства. Ранее URA.RU сообщало, что экс-главный архитектор Сургута вернулся работать в мэрию. Он занял пост заместителя директора МКУ «Управление капитального строительства». Мэрию Сургута покидает заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов, проработавший в администрации дольше 14 лет. Об этом URA.RU сообщили источник в политическом истеблишменте города. «Усов написал заявление по собственному желанию. Он сказал, что устал работать и хочет отдохнуть. Усов работает в администрации уже дольше десяти лет, и при нем сменилось три мэра», — сообщил собеседник. В департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута журналисту URA.RU подтвердили отставку Усова. «У него сегодня последний день», — заявили в мэрии. В администрации Сургута Усов работает в общей сложности дольше — 14 лет. За это время он занимал должности вице-мэра по строительным вопросам, директора департамента градостроительства. Ранее URA.RU сообщало, что экс-главный архитектор Сургута вернулся работать в мэрию. Он занял пост заместителя директора МКУ «Управление капитального строительства». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям