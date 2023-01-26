26 января 2023

Администрацию Сургута покидает чиновник, работавший при трех мэрах

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
Усов написал заявление на увольнение по собственному желанию Фото:

Мэрию Сургута покидает заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов, проработавший в администрации дольше 14 лет. Об этом URA.RU сообщили источник в политическом истеблишменте города.

«Усов написал заявление по собственному желанию. Он сказал, что устал работать и хочет отдохнуть. Усов работает в администрации уже дольше десяти лет, и при нем сменилось три мэра», — сообщил собеседник.

В департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута журналисту URA.RU подтвердили отставку Усова. «У него сегодня последний день», — заявили в мэрии.

В администрации Сургута Усов работает в общей сложности дольше — 14 лет. За это время он занимал должности вице-мэра по строительным вопросам, директора департамента градостроительства.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-главный архитектор Сургута вернулся работать в мэрию. Он занял пост заместителя директора МКУ «Управление капитального строительства».

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Мэрию Сургута покидает заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов, проработавший в администрации дольше 14 лет. Об этом URA.RU сообщили источник в политическом истеблишменте города. «Усов написал заявление по собственному желанию. Он сказал, что устал работать и хочет отдохнуть. Усов работает в администрации уже дольше десяти лет, и при нем сменилось три мэра», — сообщил собеседник. В департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута журналисту URA.RU подтвердили отставку Усова. «У него сегодня последний день», — заявили в мэрии. В администрации Сургута Усов работает в общей сложности дольше — 14 лет. За это время он занимал должности вице-мэра по строительным вопросам, директора департамента градостроительства. Ранее URA.RU сообщало, что экс-главный архитектор Сургута вернулся работать в мэрию. Он занял пост заместителя директора МКУ «Управление капитального строительства».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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