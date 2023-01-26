Администрацию Сургута покидает чиновник, работавший при трех мэрах

Мэрию Сургута покидает заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов, проработавший в администрации дольше 14 лет. Об этом URA.RU сообщили источник в политическом истеблишменте города.
«Усов написал заявление по собственному желанию. Он сказал, что устал работать и хочет отдохнуть. Усов работает в администрации уже дольше десяти лет, и при нем сменилось три мэра», — сообщил собеседник.
В департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута журналисту URA.RU подтвердили отставку Усова. «У него сегодня последний день», — заявили в мэрии.
В администрации Сургута Усов работает в общей сложности дольше — 14 лет. За это время он занимал должности вице-мэра по строительным вопросам, директора департамента градостроительства.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-главный архитектор Сургута вернулся работать в мэрию. Он занял пост заместителя директора МКУ «Управление капитального строительства».
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