Машину для Ясиноватой произвели в Миассе
В Донбасс из Челябинска по поручению губернатора региона Алексея Текслера доставлена тяжелая дорожная техника. Как сообщил мэр города Ясиноватая (Луганская народная республика) Дмитрий Шевченко, транспорт муниципалитет уже получил.
«Всесезонная комбинированная дорожная машина на базе шасси „Урал“ доставлена в Ясиноватую по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Выражает признательность за регулярную поддержку», — отметил Шевченко.
Навесное оборудование на машине обеспечил миасский завод «СпецАгрегат». Техника может использоваться в работе коммунальных служб.
Дмитрий Шевченко поблагодарил Алексея Текслера за поддержку
Машину в своей работе смогут использовать коммунальные службы Ясиноватой
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