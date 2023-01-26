Сотни свердловчан пострадали из-за разногласий коммунальщиков

Жители Невьянска не могут принять душ и постирать одежду из-за спора УК и Водоканала

27 января 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Жители двух невьянских домов не могут постирать одежду и принять душ из-за слабого давления воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Порядка 300 жителей Невьянска (Свердловская область) ограничены в водоснабжении из-за чего не могут принять душ и постирать одежду. Управляющая компания домов по улице Космонавтов 66 и 68 утверждает, что вина стоит за ресурсоснабжающей организацией. Об этом URA.RU рассказали местные жители и директор управляющей компании. «Напор водоснабжения очень слабый, в выходные дни воды вообще не бывает. Последнее время не получается принять душ и постирать одежду. Стиральная машина выдает ошибку, так как не может набрать воду», — пожаловался один из жильцов дома по адресу Космонавтов 68. По словам директора управляющей компании «Уютный дом» Ларисы Устьянцевой, в 2020 году прокуратура Невьянского городского округа признавала не соответствие подаваемого давления ресурсоснабжающей организацией «Невьянский водоканал» с нормами. Городская прокуратура потребовала устранить неполадки. «Организация исправляла проблему на время, потом жалобы приходили снова. По решениям проверочных комиссий с 2020 года по 2022, нарушений со стороны УК не выявлено. Нормы давления по-прежнему не соответствуют нормам», — утверждает Лариса Устьянцева, оперируя сообщениями прокуратуры. В обоих домах по улице Космонавтов 66 и 68 по пять этажей и порядка 300 жителей. «Норма давления в системе отопления для этих зданий должна составлять от 3 до 5 атмосфер. При замерах давление составляло от 2 до 2,4 атмосферы», — сказали в УК «Уютный дом». В «Невьянском водоканале» отрицают свою вину в проблеме горожан. «С нашей стороны водозабор работает в штатном режиме. Лично у нас никаких поломок и аварий не было, а за тем, что происходит в доме отвечает УК», — поделились в ресурсоснабжающей организации с корреспондентом агентства. Ранее URA.RU сообщало, что тагильские коммунальщики обвиняют друг друга в плохом отоплении квартир. А жители жалуются на температуру ниже норм в своем жилье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Порядка 300 жителей Невьянска (Свердловская область) ограничены в водоснабжении из-за чего не могут принять душ и постирать одежду. Управляющая компания домов по улице Космонавтов 66 и 68 утверждает, что вина стоит за ресурсоснабжающей организацией. Об этом URA.RU рассказали местные жители и директор управляющей компании. «Напор водоснабжения очень слабый, в выходные дни воды вообще не бывает. Последнее время не получается принять душ и постирать одежду. Стиральная машина выдает ошибку, так как не может набрать воду», — пожаловался один из жильцов дома по адресу Космонавтов 68. По словам директора управляющей компании «Уютный дом» Ларисы Устьянцевой, в 2020 году прокуратура Невьянского городского округа признавала не соответствие подаваемого давления ресурсоснабжающей организацией «Невьянский водоканал» с нормами. Городская прокуратура потребовала устранить неполадки. «Организация исправляла проблему на время, потом жалобы приходили снова. По решениям проверочных комиссий с 2020 года по 2022, нарушений со стороны УК не выявлено. Нормы давления по-прежнему не соответствуют нормам», — утверждает Лариса Устьянцева, оперируя сообщениями прокуратуры. В обоих домах по улице Космонавтов 66 и 68 по пять этажей и порядка 300 жителей. «Норма давления в системе отопления для этих зданий должна составлять от 3 до 5 атмосфер. При замерах давление составляло от 2 до 2,4 атмосферы», — сказали в УК «Уютный дом». В «Невьянском водоканале» отрицают свою вину в проблеме горожан. «С нашей стороны водозабор работает в штатном режиме. Лично у нас никаких поломок и аварий не было, а за тем, что происходит в доме отвечает УК», — поделились в ресурсоснабжающей организации с корреспондентом агентства. Ранее URA.RU сообщало, что тагильские коммунальщики обвиняют друг друга в плохом отоплении квартир. А жители жалуются на температуру ниже норм в своем жилье.