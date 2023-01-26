Руководитель курганской организации, созданной при бывшем губернаторе Богомолове, ушел в отставку

В Курганской области Владимир Уфимцев ушел с поста председателя Ассамблеи народов Зауралья

Владимир Уфимцев ушел в отставку по состоянию здоровья Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области председатель совета Ассамблеи народов Зауралья Владимир Уфимцев ушел в отставку. О своем решении он объявил 27 января на заседании организации, созданной, когда губернатором региона был Олег Богомолов. Информация об этом опубликована в группе областной библиотеки имени Югова в соцсети «ВКонтакте».

«По состоянию здоровья прошу освободить меня от должности председателя совета Ассамблеи народов Зауралья. Избрать на эту должность мою боевую помощницу Веру Соловьеву. Прошу поддержать оба моих предложения. Говорю честно, что мне очень тяжело», — заявил Уфимцев во время заседания организации. Члены ассамблеи поддержали решение уже бывшего руководителя и поблагодарили его за труд.

На сайте «Народы Курганской области» говорится, что общественную организацию «Ассамблея народов Зауралья» создали в 2000 году. Она объединяет представителей национальных организаций Курганской области.