В МИД Польши призвали передать Украине оружие для наступления

Украина должна получать как оборонительные, так и наступательные виды вооружения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
«Украина обороняется, любое оружие, которое мы поставляем — оборонительное. <…> Не должно быть никаких лимитов и ограничений», — заявил Павел Яблоньский в эфире Польского телевидения. Заместитель МИД страны заявил, что не должно быть никакого разделения в виде поставляемого Киеву вооружения.
Ранее бывший президент Польши Лех Валенса, говоря о конфликте на Украине, заявил, что странам Запада следует разобраться с Россией в ближайшее десятилетие. Он подчеркнул, что потом такого шанса не будет.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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Украина должна получать как оборонительные, так и наступательные виды вооружения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. «Украина обороняется, любое оружие, которое мы поставляем — оборонительное. <…> Не должно быть никаких лимитов и ограничений», — заявил Павел Яблоньский в эфире Польского телевидения. Заместитель МИД страны заявил, что не должно быть никакого разделения в виде поставляемого Киеву вооружения. Ранее бывший президент Польши Лех Валенса, говоря о конфликте на Украине, заявил, что странам Запада следует разобраться с Россией в ближайшее десятилетие. Он подчеркнул, что потом такого шанса не будет. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.