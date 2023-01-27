В МИД Польши призвали передать Украине оружие для наступления

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Страны Запада должны поставлять Украине все виды вооружения, заявили в МИД Польши Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина должна получать как оборонительные, так и наступательные виды вооружения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Украина обороняется, любое оружие, которое мы поставляем — оборонительное. <…> Не должно быть никаких лимитов и ограничений», — заявил Павел Яблоньский в эфире Польского телевидения. Заместитель МИД страны заявил, что не должно быть никакого разделения в виде поставляемого Киеву вооружения.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса, говоря о конфликте на Украине, заявил, что странам Запада следует разобраться с Россией в ближайшее десятилетие. Он подчеркнул, что потом такого шанса не будет.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Украина должна получать как оборонительные, так и наступательные виды вооружения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. «Украина обороняется, любое оружие, которое мы поставляем — оборонительное. <…> Не должно быть никаких лимитов и ограничений», — заявил Павел Яблоньский в эфире Польского телевидения. Заместитель МИД страны заявил, что не должно быть никакого разделения в виде поставляемого Киеву вооружения. Ранее бывший президент Польши Лех Валенса, говоря о конфликте на Украине, заявил, что странам Запада следует разобраться с Россией в ближайшее десятилетие. Он подчеркнул, что потом такого шанса не будет. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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