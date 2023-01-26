На переезде столкнулись тепловоз с машиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На переезде перегона Учалы—Шартымка (Челябинская область) 27 января столкнулись тепловоз с автомобилем Renault. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в ведомстве изучат обстоятельства произошедшего.

«Столкновение произошло 27 января в 10:40 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Учалы—Шартымка Южно-Уральской железной дороги. Столкнулись автомобиль Renault и тепловоз ЧМЭ-3 N 2311», — уточнили в прокуратуре.

За рулем машины сидел 70-летний водитель. По предварительным данным пресс-службы ведомства, автомобиль выехал на переезд, когда включился запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Как сообщили в прокуратуре, ДТП на движении поездов никак не сказалось. Надзорные мероприятия проведет Златоустовская транспортная прокуратура.