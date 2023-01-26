26 января 2023

В Челябинской области столкнулись тепловоз и автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На переезде столкнулись тепловоз с машиной Фото:

На переезде перегона Учалы—Шартымка (Челябинская область) 27 января столкнулись тепловоз с автомобилем Renault. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в ведомстве изучат обстоятельства произошедшего.

«Столкновение произошло 27 января в 10:40 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Учалы—Шартымка Южно-Уральской железной дороги. Столкнулись автомобиль Renault и тепловоз ЧМЭ-3 N 2311», — уточнили в прокуратуре.

За рулем машины сидел 70-летний водитель. По предварительным данным пресс-службы ведомства, автомобиль выехал на переезд, когда включился запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Как сообщили в прокуратуре, ДТП на движении поездов никак не сказалось. Надзорные мероприятия проведет Златоустовская транспортная прокуратура.

Обстоятельства произошедшего изучат в Златоустовской транспортной прокуратуре
Фото:

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На переезде перегона Учалы—Шартымка (Челябинская область) 27 января столкнулись тепловоз с автомобилем Renault. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в ведомстве изучат обстоятельства произошедшего. «Столкновение произошло 27 января в 10:40 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Учалы—Шартымка Южно-Уральской железной дороги. Столкнулись автомобиль Renault и тепловоз ЧМЭ-3 N 2311», — уточнили в прокуратуре. За рулем машины сидел 70-летний водитель. По предварительным данным пресс-службы ведомства, автомобиль выехал на переезд, когда включился запрещающий сигнал светофора. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Как сообщили в прокуратуре, ДТП на движении поездов никак не сказалось. Надзорные мероприятия проведет Златоустовская транспортная прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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