В Челябинске построят центр для талантливых детей за 605 млн рублей

Строить детский центр будут на улице Ворошилова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки ищет подрядчика на строительство центра для талантливых детей за 605 млн рублей. Участок под застройку находится в Курчатовском районе, сообщается в сервисе «СБИС».

«Выполнение всего комплекса работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: „Строительство комплекса зданий центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе проектно-изыскательские работы“. Земельный участок находится по адресу: Челябинская область, город Челябинск, улица Ворошилова, дом 2», — говорится в документации.

Площадь земель под строительство центра составляет 13 тысяч 722 квадратных метра. В соответствии с документацией, подрядчик должен будет выполнить поставку материалов и оборудования и вовремя сдать результат выполненных работ. Объект будет профинансирован из средств областного бюджета Челябинской области в рамках государственной программы «Развитие образования в Челябинской области на 2018—2025 годы».