26 января 2023

В двух городах ХМАО определили кандидатов на пост председателей судов

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
В Нижневартовском районе два судьи прекратили полномочия Фото:

Квалификационная коллегия судей ХМАО определила кандидатов на пост председателей судов в городах Пыть-Ях и Нягань. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного суда.

«Состоялось заседание квалификационной коллегии судей ХМАО. По итогам конкурса заключением коллегии рекомендованы на вакантную должность председателя Пыть-Яхского городского суда Шамиль Юсуфов. А на должность председателя Няганского городского суда — Вера Егорова», — сообщили в пресс-службе.

Кроме председателей, коллегия выбрала и кандидатов на пост мировых судей в Кондинском, Белоярском и Нижневартовском районах. «Коллегией на вакантную должность мирового судьи участка № 1 Кондинского района рекомендована Елена Чех. На участок № 1 Белоярского района рекомендована Людмила Киприянова. А на участок № 1 Нижневартовского района рекомендована Гульнара Янбаева», — сообщили в суде ХМАО

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО возник дефицит судей. Квалификационная коллегия судей ХМАО опубликовала объявление о поиске судей в пяти муниципалитетах.

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Квалификационная коллегия судей ХМАО определила кандидатов на пост председателей судов в городах Пыть-Ях и Нягань. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного суда. «Состоялось заседание квалификационной коллегии судей ХМАО. По итогам конкурса заключением коллегии рекомендованы на вакантную должность председателя Пыть-Яхского городского суда Шамиль Юсуфов. А на должность председателя Няганского городского суда — Вера Егорова», — сообщили в пресс-службе. Кроме председателей, коллегия выбрала и кандидатов на пост мировых судей в Кондинском, Белоярском и Нижневартовском районах. «Коллегией на вакантную должность мирового судьи участка № 1 Кондинского района рекомендована Елена Чех. На участок № 1 Белоярского района рекомендована Людмила Киприянова. А на участок № 1 Нижневартовского района рекомендована Гульнара Янбаева», — сообщили в суде ХМАО Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО возник дефицит судей. Квалификационная коллегия судей ХМАО опубликовала объявление о поиске судей в пяти муниципалитетах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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