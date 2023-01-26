В двух городах ХМАО определили кандидатов на пост председателей судов

Квалификационная коллегия судей ХМАО определила кандидатов на пост председателей судов в городах Пыть-Ях и Нягань. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного суда.
«Состоялось заседание квалификационной коллегии судей ХМАО. По итогам конкурса заключением коллегии рекомендованы на вакантную должность председателя Пыть-Яхского городского суда Шамиль Юсуфов. А на должность председателя Няганского городского суда — Вера Егорова», — сообщили в пресс-службе.
Кроме председателей, коллегия выбрала и кандидатов на пост мировых судей в Кондинском, Белоярском и Нижневартовском районах. «Коллегией на вакантную должность мирового судьи участка № 1 Кондинского района рекомендована Елена Чех. На участок № 1 Белоярского района рекомендована Людмила Киприянова. А на участок № 1 Нижневартовского района рекомендована Гульнара Янбаева», — сообщили в суде ХМАО
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО возник дефицит судей. Квалификационная коллегия судей ХМАО опубликовала объявление о поиске судей в пяти муниципалитетах.
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