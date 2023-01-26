Вице-премьер РФ Хуснуллин поблагодарил главу ХМАО за восстановление Донбасса

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин оценил вклад главы ХМАО Натальи Комаровой в восстановлении Донбасса. Информацию об этом опубликовали на сайте окружного правительства.
«Многие регионы перевыполнили свои планы по восстановлению новых территорий, нашли дополнительные возможности, за что им большое спасибо. Работа сделана гигантская. Уральский федеральный округ в целом хорошо отработали, централизованно, в том числе и Ханты-Мансийский автономный округ. Знаю, что губернатор лично занималась и организовала работу на должном уровне», — приводит слова Хуснуллина пресс-служба правительства ХМАО.
Помимо этого, Хуснуллин попросил главу округа не останавливаться на достигнутом и продолжать помогать новым регионам России. В рамках соглашения о сотрудничестве с городом Макеевкой в 2022 году восстановительные работы завершены на 81 объекте. Восстановлено 7 детских садов, 11 школ и 63 многоквартирных дома. Помимо этого правительство ХМАО передало администрации Макеевки 60 единиц спасательной, коммунальной и дорожной техники.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова прилетела в Донбасс. Цель поездки — провести рабочие мероприятия в городе Макеевке Донецкой Народной Республики.
Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».