Скандальный мэр из ХМАО отказался от адвоката, который проиграл суд

Мэр Барсово (ХМАО) Вячеслав Поздняков отказался от услуг адвоката, который представлял его интересы в последнем суде, где главу городского поселения сняли с должности. Об этом сообщают источники агентства в политическом истеблишменте.
«Адвокат, который защищал Позднякова на последнем суде, больше не будет представлять его интересы. Таким образом, защитник приезжал, по слухам, из другого региона ради одного заседания», — отмечают источники.
Сам Вячеслав Поздняков отметил, что так изначально и планировалось. «Пока нет понимания, кто будет моим адвокатом, когда я подам апелляцию. Сейчас происходит процесс выбора. Я еще не видел решение суда и мотивировочную часть», — отметил глава Барсово.
Ранее URA.RU сообщало, что суд снял с должности скандального мэра из ХМАО. Отстранение произошло из-за утраты доверия. Решение суда еще не вступило в законную силу. Поздняков заявил, что будет обжаловать вердикт служителей Фемиды.
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