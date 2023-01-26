26 января 2023

Скандальный мэр из ХМАО отказался от адвоката, который проиграл суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, решетка, преступник, обвиняемый, обвинение, скамья подсудимых, подсудимый, адвокат, суд, судебный процесс, заключенный под стражу
Адвокат, который защищал Позднякова на последнем суде, больше не будет представлять его интересы Фото:

Мэр Барсово (ХМАО) Вячеслав Поздняков отказался от услуг адвоката, который представлял его интересы в последнем суде, где главу городского поселения сняли с должности. Об этом сообщают источники агентства в политическом истеблишменте.

«Адвокат, который защищал Позднякова на последнем суде, больше не будет представлять его интересы. Таким образом, защитник приезжал, по слухам, из другого региона ради одного заседания», — отмечают источники.

Сам Вячеслав Поздняков отметил, что так изначально и планировалось. «Пока нет понимания, кто будет моим адвокатом, когда я подам апелляцию. Сейчас происходит процесс выбора. Я еще не видел решение суда и мотивировочную часть», — отметил глава Барсово.

Ранее URA.RU сообщало, что суд снял с должности скандального мэра из ХМАО. Отстранение произошло из-за утраты доверия. Решение суда еще не вступило в законную силу. Поздняков заявил, что будет обжаловать вердикт служителей Фемиды.

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Мэр Барсово (ХМАО) Вячеслав Поздняков отказался от услуг адвоката, который представлял его интересы в последнем суде, где главу городского поселения сняли с должности. Об этом сообщают источники агентства в политическом истеблишменте. «Адвокат, который защищал Позднякова на последнем суде, больше не будет представлять его интересы. Таким образом, защитник приезжал, по слухам, из другого региона ради одного заседания», — отмечают источники. Сам Вячеслав Поздняков отметил, что так изначально и планировалось. «Пока нет понимания, кто будет моим адвокатом, когда я подам апелляцию. Сейчас происходит процесс выбора. Я еще не видел решение суда и мотивировочную часть», — отметил глава Барсово. Ранее URA.RU сообщало, что суд снял с должности скандального мэра из ХМАО. Отстранение произошло из-за утраты доверия. Решение суда еще не вступило в законную силу. Поздняков заявил, что будет обжаловать вердикт служителей Фемиды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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