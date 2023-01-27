В Свердловской области перекрыли трассу из-за ДТП с бетономешалкой

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Сотрудники ГИБДД перекрыли часть региональной трассы из-за пролившегося бетона

На пятом километре дороги Нижние Серги - Михайловск — Арти (Свердловская область) опрокинулась бетономешалка, залив бетоном проезжую часть. Из-за этого часть дороги пришлось перекрыть, сообщает свердловская Госавтоинспекция у себя в telegram-канале.

«В результате опрокидывания произошел разлив бетона на проезжую часть. Люди в результате инцидента не пострадали. Принимаются меры по устранению последствий. Движение транспорта осуществляется по одной полосе», — рассказали в ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Свердловской области призвали водителей быть внимательными, так как в регионе ожидается сильный снегопад. Для того чтобы следить за дорожной ситуацией, в регионе выставят 51 автоматический пост с метеодатчиками и видеокамерами.

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На пятом километре дороги Нижние Серги - Михайловск — Арти (Свердловская область) опрокинулась бетономешалка, залив бетоном проезжую часть. Из-за этого часть дороги пришлось перекрыть, сообщает свердловская Госавтоинспекция у себя в telegram-канале. «В результате опрокидывания произошел разлив бетона на проезжую часть. Люди в результате инцидента не пострадали. Принимаются меры по устранению последствий. Движение транспорта осуществляется по одной полосе», — рассказали в ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что власти Свердловской области призвали водителей быть внимательными, так как в регионе ожидается сильный снегопад. Для того чтобы следить за дорожной ситуацией, в регионе выставят 51 автоматический пост с метеодатчиками и видеокамерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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