Коуч по знакомствам рассказала, как вести себя на первом свидании

Коуч по знакомствам посоветовала общаться на любимые темы во время первого свидания

27 января 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Эксперт посоветовала вести себя естественно на свидании Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На свидании лучше разговаривать на любимые темы, быть искренним и отказаться от светской беседы. Об этом рассказала коуч по знакомствам дейтингового приложения Match Хейли Куинн. «Кроме того, подумайте о том, на какие темы вы любите говорить. Вы станете более привлекательными, когда будете говорить о чем-то, что вас искренне волнует. Даже если ваши любимые темы кажутся причудливыми или вызывающими, помните, что нужные вам люди смогут с ними пообщаться», — цитирует газета Metro Куинн. Куинн посоветовала быть искренними и больше делиться чувствами, чтобы избегать одних и тех же тем и анекдотов на свиданиях. По ее словам, лучше задавать вопросы, которые волнуют вас, вместо ведения светской беседы. Также не следует чрезмерно готовиться к встрече, как к собеседованию на работу. Она отметила, что свидания не похожи на экзамен, также может возникнуть непредвиденная ситуация, к которой нельзя подготовиться. Куинн порекомендовала меньше беспокоиться. «Постарайтесь рассматривать свидания как улицу с двусторонним движением, где вам обоим нужно определить свою совместимость друг с другом. Если вы можете принять это как свой образ мышления, вам будет легче вести себя аутентично, поскольку вам не нужно завоевывать чье-либо одобрение», — сказала эксперт. Ранее тренер по отношениям Кейт Мэнсфилд рассказала, почему мужчины склонны заниматься сексом на первом свидании. По ее словам, у них выше уровень тестостерона и биологического стремления к размножению. Она отметила, что женщины настроены на долгосрочные отношения и не придают такого значения интимной близости. Психолог Екатерина Горькова посоветовала бежать от мужчины на первом свидании, если он пикапер со стажем или ведет себя как «пафосный нарцисс», сообщает «Дни.ру». Также на первом свидании многие обращают внимание на внешний вид, об этом сказали 80% женщин и 64% мужчин, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На свидании лучше разговаривать на любимые темы, быть искренним и отказаться от светской беседы. Об этом рассказала коуч по знакомствам дейтингового приложения Match Хейли Куинн. «Кроме того, подумайте о том, на какие темы вы любите говорить. Вы станете более привлекательными, когда будете говорить о чем-то, что вас искренне волнует. Даже если ваши любимые темы кажутся причудливыми или вызывающими, помните, что нужные вам люди смогут с ними пообщаться», — цитирует газета Metro Куинн. Куинн посоветовала быть искренними и больше делиться чувствами, чтобы избегать одних и тех же тем и анекдотов на свиданиях. По ее словам, лучше задавать вопросы, которые волнуют вас, вместо ведения светской беседы. Также не следует чрезмерно готовиться к встрече, как к собеседованию на работу. Она отметила, что свидания не похожи на экзамен, также может возникнуть непредвиденная ситуация, к которой нельзя подготовиться. Куинн порекомендовала меньше беспокоиться. «Постарайтесь рассматривать свидания как улицу с двусторонним движением, где вам обоим нужно определить свою совместимость друг с другом. Если вы можете принять это как свой образ мышления, вам будет легче вести себя аутентично, поскольку вам не нужно завоевывать чье-либо одобрение», — сказала эксперт. Ранее тренер по отношениям Кейт Мэнсфилд рассказала, почему мужчины склонны заниматься сексом на первом свидании. По ее словам, у них выше уровень тестостерона и биологического стремления к размножению. Она отметила, что женщины настроены на долгосрочные отношения и не придают такого значения интимной близости. Психолог Екатерина Горькова посоветовала бежать от мужчины на первом свидании, если он пикапер со стажем или ведет себя как «пафосный нарцисс», сообщает «Дни.ру». Также на первом свидании многие обращают внимание на внешний вид, об этом сказали 80% женщин и 64% мужчин, передает «Утро.ру».