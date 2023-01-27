27 января 2023

Власти Нижневартовска ответили ревизору из ОНФ на критику уборки снега

Мэрия Нижневартовска не согласилась с заявлением лидера ОНФ о плохой уборке снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Нижневартовска сообщили, что уборка снега идет круглосуточно Фото:

Администрация Нижневартовска (ХМАО) не согласилась с заявлением члена центрального штаба ОНФ Светланы Калининой о некачественной уборке снега с городских улиц. Исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ Владимир Сушков сообщил, что уборка улиц проходит в круглосуточном режиме, а в период сильных снегопадов привлекаются дополнительные ресурсы.

«Уборка города у нас проходит в круглосуточном режиме, особенно в период сильных снегопадов. Привлекаются дополнительные патрули. За несколько часов до приезда комиссии ОНФ как раз прошел такой сильный снегопад», — прокомментировал Сушков.

В департаменте ЖКХ отметили, что для полноценной уборки такого количества снега городской спецтехнике требуется порядка двух дней. «Это с уборкой снежных валов и вывозом с проезжей части. Что же касается сообщений о том, что пескосоляная смесь с обочин, попадая на газоны, вредит зеленым насаждениям, то они не соответствуют действительности. Смесь на газоны не влияет», — уточнил Сушков.

Ранее URA.RU писало о визите московского ревизора ОНФ Светланы Калининой в ХМАО. Калинина посетила долгострои и нерасселенные кварталы Нижневартовск, а также раскритиковала уборку снега.

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Администрация Нижневартовска (ХМАО) не согласилась с заявлением члена центрального штаба ОНФ Светланы Калининой о некачественной уборке снега с городских улиц. Исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ Владимир Сушков сообщил, что уборка улиц проходит в круглосуточном режиме, а в период сильных снегопадов привлекаются дополнительные ресурсы. «Уборка города у нас проходит в круглосуточном режиме, особенно в период сильных снегопадов. Привлекаются дополнительные патрули. За несколько часов до приезда комиссии ОНФ как раз прошел такой сильный снегопад», — прокомментировал Сушков. В департаменте ЖКХ отметили, что для полноценной уборки такого количества снега городской спецтехнике требуется порядка двух дней. «Это с уборкой снежных валов и вывозом с проезжей части. Что же касается сообщений о том, что пескосоляная смесь с обочин, попадая на газоны, вредит зеленым насаждениям, то они не соответствуют действительности. Смесь на газоны не влияет», — уточнил Сушков. Ранее URA.RU писало о визите московского ревизора ОНФ Светланы Калининой в ХМАО. Калинина посетила долгострои и нерасселенные кварталы Нижневартовск, а также раскритиковала уборку снега.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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