МИД Северной Кореи назвал поставки США танков на Украину «неэтичным преступлением» 29 января 2023 в 07:59 Размер текста - 17 + Поставки танков дестабилизируют обстановку, заявили в МИД КНДР Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден совершил неэтичное преступление, решив поставить Украине танки. Об этом сказал директор по делам США в министерстве иностранных дел Северной Кореи Квон Чон Гын. «Поведение США, которые, несмотря на справедливую озабоченность и осуждение международного сообщества, упорно пытаются накачивать Украину наступательными вооруженными оснащениями, как линейные танки, является неэтичным преступлением, направленным на продолжение нестабильной международной обстановки», — считает Квон Чон Гын. Информацию передает КЦНА (Центральное телеграфное агентство Кореи). СМИ со ссылкой на источники в Госдепе сообщали, что США готовы передать Украине 50 американских танков Abrams. Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд сказал, что ВСУ не смогут сами ремонтировать эти танки. Украина будет месяцами ждать это вооружение, признали в Белом доме. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в августе будет уже слишком поздно и несколько танков не изменят ситуацию на поле боя. Президент США Джо Байден совершил неэтичное преступление, решив поставить Украине танки. Об этом сказал директор по делам США в министерстве иностранных дел Северной Кореи Квон Чон Гын. «Поведение США, которые, несмотря на справедливую озабоченность и осуждение международного сообщества, упорно пытаются накачивать Украину наступательными вооруженными оснащениями, как линейные танки, является неэтичным преступлением, направленным на продолжение нестабильной международной обстановки», — считает Квон Чон Гын. Информацию передает КЦНА (Центральное телеграфное агентство Кореи). СМИ со ссылкой на источники в Госдепе сообщали, что США готовы передать Украине 50 американских танков Abrams. Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд сказал, что ВСУ не смогут сами ремонтировать эти танки. Украина будет месяцами ждать это вооружение, признали в Белом доме. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в августе будет уже слишком поздно и несколько танков не изменят ситуацию на поле боя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям