В Кургане поликлиника и несколько многоэтажек остались без воды из-за аварии

Авария случилась на сетях водопровода на улице Кирова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коммунальная авария оставила без водоснабжения почти два десятка домов и поликлинику в Кургане. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза».

«В связи с аварией на сетях водопровода без холодного водоснабжения остались дома на улице Кирова, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 109А, 111, 113, 115А, 117, 117А, 119; на улице Коли Мяготина, 111А,117; на улице Проходная,6 (Поликлиника); на улице Товарная,11. Работает бригада компании», — говорится в сообщении «Водного союза».

Уточняется, что авария произошла на сетях по улице Кирова, 111А. Причины происшествия не уточняются. Сроки устранения аварии «Водный союз» не называет.