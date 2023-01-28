28 января 2023
27 января 2023

В Кургане поликлиника и несколько многоэтажек остались без воды из-за аварии

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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Авария случилась на сетях водопровода на улице Кирова Фото:

Коммунальная авария оставила без водоснабжения почти два десятка домов и поликлинику в Кургане. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза».

«В связи с аварией на сетях водопровода без холодного водоснабжения остались дома на улице Кирова, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 109А, 111, 113, 115А, 117, 117А, 119; на улице Коли Мяготина, 111А,117; на улице Проходная,6 (Поликлиника); на улице Товарная,11. Работает бригада компании», — говорится в сообщении «Водного союза».

Уточняется, что авария произошла на сетях по улице Кирова, 111А. Причины происшествия не уточняются. Сроки устранения аварии «Водный союз» не называет.

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Коммунальная авария оставила без водоснабжения почти два десятка домов и поликлинику в Кургане. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза». «В связи с аварией на сетях водопровода без холодного водоснабжения остались дома на улице Кирова, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 109А, 111, 113, 115А, 117, 117А, 119; на улице Коли Мяготина, 111А,117; на улице Проходная,6 (Поликлиника); на улице Товарная,11. Работает бригада компании», — говорится в сообщении «Водного союза». Уточняется, что авария произошла на сетях по улице Кирова, 111А. Причины происшествия не уточняются. Сроки устранения аварии «Водный союз» не называет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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