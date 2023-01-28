28 января 2023
27 января 2023
26 января 2023

В Перми нашли мертвым рыбака, который пропал почти две недели назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавший мужчина рыбачил в опасном месте Фото:

Рыбак, который пропал 18 января в Перми, найден мертвым. Его тело обнаружили недалеко от КамГЭС.

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — сообщается в паблике «Поисковый отряд ПрикамьеПоиск» в соцсети «ВКонтакте».

Пропавшего 47-летнего мужчину искали больше недели. Отмечается, что рыбалка вблизи КамГЭС является опасной, поскольку там сильное течение и практически нет льда.

Ранее в Свердловской области были названы водоемы, где чаще всего гибнут рыбаки. Опасной является рыбалка на Белоярском, Рефтинском, Среднеуральском и Верхнетагильском водохранилищах. Туда сбрасывают теплую воду с предприятий, соответственно, лед на протяжении всей зимы там некрепкий.

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Рыбак, который пропал 18 января в Перми, найден мертвым. Его тело обнаружили недалеко от КамГЭС. «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — сообщается в паблике «Поисковый отряд ПрикамьеПоиск» в соцсети «ВКонтакте». Пропавшего 47-летнего мужчину искали больше недели. Отмечается, что рыбалка вблизи КамГЭС является опасной, поскольку там сильное течение и практически нет льда. Ранее в Свердловской области были названы водоемы, где чаще всего гибнут рыбаки. Опасной является рыбалка на Белоярском, Рефтинском, Среднеуральском и Верхнетагильском водохранилищах. Туда сбрасывают теплую воду с предприятий, соответственно, лед на протяжении всей зимы там некрепкий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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