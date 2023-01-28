В Перми нашли мертвым рыбака, который пропал почти две недели назад

Рыбак, который пропал 18 января в Перми, найден мертвым. Его тело обнаружили недалеко от КамГЭС.
«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — сообщается в паблике «Поисковый отряд ПрикамьеПоиск» в соцсети «ВКонтакте».
Пропавшего 47-летнего мужчину искали больше недели. Отмечается, что рыбалка вблизи КамГЭС является опасной, поскольку там сильное течение и практически нет льда.
Ранее в Свердловской области были названы водоемы, где чаще всего гибнут рыбаки. Опасной является рыбалка на Белоярском, Рефтинском, Среднеуральском и Верхнетагильском водохранилищах. Туда сбрасывают теплую воду с предприятий, соответственно, лед на протяжении всей зимы там некрепкий.
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