Для челябинских призывников устроили кинопоказ фильма «Они сражались за родину»

29 января 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Кинопоказы являются одной из форм досуга для военнослужащих, рассказали в ЦВО Фото: Размик Закарян © URA.RU Для челябинских призывников, проходящих службу в танковом соединении Центрального военного округа (ЦВО), устроили кинопоказ фильма «Они сражались за родину». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО. «Мероприятие прошло в клубе воинской части. На экране военнослужащим продемонстрирован советский фильм „Они сражались за Родину“. Кинолента затрагивает такие вопросы, как долг и честь, уважение и любовь к Родине», — говорится в сообщении ЦВО. После просмотра фильма военнослужащие обсудили его содержание. Цель кинопоказа — побудить призывников изучать отечественную историю, отметили в пресс-службе ЦВО.

Для челябинских призывников, проходящих службу в танковом соединении Центрального военного округа (ЦВО), устроили кинопоказ фильма «Они сражались за родину». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО. «Мероприятие прошло в клубе воинской части. На экране военнослужащим продемонстрирован советский фильм „Они сражались за Родину“. Кинолента затрагивает такие вопросы, как долг и честь, уважение и любовь к Родине», — говорится в сообщении ЦВО. После просмотра фильма военнослужащие обсудили его содержание. Цель кинопоказа — побудить призывников изучать отечественную историю, отметили в пресс-службе ЦВО.