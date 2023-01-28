28 января 2023
27 января 2023

Для челябинских призывников устроили кинопоказ фильма «Они сражались за родину»

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинопоказы являются одной из форм досуга для военнослужащих, рассказали в ЦВО Фото:

Для челябинских призывников, проходящих службу в танковом соединении Центрального военного округа (ЦВО), устроили кинопоказ фильма «Они сражались за родину». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

«Мероприятие прошло в клубе воинской части. На экране военнослужащим продемонстрирован советский фильм „Они сражались за Родину“. Кинолента затрагивает такие вопросы, как долг и честь, уважение и любовь к Родине», — говорится в сообщении ЦВО.

После просмотра фильма военнослужащие обсудили его содержание. Цель кинопоказа — побудить призывников изучать отечественную историю, отметили в пресс-службе ЦВО.

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Для челябинских призывников, проходящих службу в танковом соединении Центрального военного округа (ЦВО), устроили кинопоказ фильма «Они сражались за родину». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО. «Мероприятие прошло в клубе воинской части. На экране военнослужащим продемонстрирован советский фильм „Они сражались за Родину“. Кинолента затрагивает такие вопросы, как долг и честь, уважение и любовь к Родине», — говорится в сообщении ЦВО. После просмотра фильма военнослужащие обсудили его содержание. Цель кинопоказа — побудить призывников изучать отечественную историю, отметили в пресс-службе ЦВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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