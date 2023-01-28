Для челябинских призывников устроили кинопоказ фильма «Они сражались за родину»

Кинопоказы являются одной из форм досуга для военнослужащих, рассказали в ЦВО
Для челябинских призывников, проходящих службу в танковом соединении Центрального военного округа (ЦВО), устроили кинопоказ фильма «Они сражались за родину». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
«Мероприятие прошло в клубе воинской части. На экране военнослужащим продемонстрирован советский фильм „Они сражались за Родину“. Кинолента затрагивает такие вопросы, как долг и честь, уважение и любовь к Родине», — говорится в сообщении ЦВО.
После просмотра фильма военнослужащие обсудили его содержание. Цель кинопоказа — побудить призывников изучать отечественную историю, отметили в пресс-службе ЦВО.
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