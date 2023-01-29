В США испугались сотрудничества Ирана и России

Вашингтон беспокоится, что Россия получит иранские беспилотники

29 января 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен выразил обеспокоенность возможным сотрудничеством России и Ирана Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США переживают, что Иран может поставлять беспилотные летательные аппараты в Россию. Беспокойство выразил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Иран поддерживает Россию в конфликте с Украиной и предоставляет ей беспилотники и другое оружие», — рассказал Блинкен в интервью телеканалу Al Arabiya. Он отметил, что в Вашингтоне переживают, что Россия и Иран могут наладить сотрудничество в военном отношении. Ранее немецкий военный эксперт Маркус Шиллер рассказывал, что Россия может уничтожить каждый уголок Украины. Это будет возможно, если российская армия применит иранское оружие. Зарубежные военные эксперты предполагают, что Россия может закупить такое оружие, но до сих пор не было достоверной информации, что это произошло.

В США переживают, что Иран может поставлять беспилотные летательные аппараты в Россию. Беспокойство выразил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Иран поддерживает Россию в конфликте с Украиной и предоставляет ей беспилотники и другое оружие», — рассказал Блинкен в интервью телеканалу Al Arabiya. Он отметил, что в Вашингтоне переживают, что Россия и Иран могут наладить сотрудничество в военном отношении. Ранее немецкий военный эксперт Маркус Шиллер рассказывал, что Россия может уничтожить каждый уголок Украины. Это будет возможно, если российская армия применит иранское оружие. Зарубежные военные эксперты предполагают, что Россия может закупить такое оружие, но до сих пор не было достоверной информации, что это произошло.