Олимпийская чемпионка призвала страны бойкотировать Игры-2024 из-за России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель призвала страны по всему миру бойкотировать Олимпийские игры 2024 в случае допуска к участию в них спортсменов из России. Соревнования должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года во Франции.
«Я думаю, что больше стран и спортивных федераций должны последовать их (стран, грозящих бойкотом ОИ в случае допуска России к участию — прим. URA.RU) примеру», — написала Дюамель у себя на странице в Twitter. Таким образом спортсменка подержала недавние инициативы Национального олимпийского комитета Украины (НОК) бойкотировать мероприятие.
Ранее МОК выступил в поддержку идеи допускать российских и белорусских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом с условием, что они не поддержат специальную военную операцию на Украине. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, однако, заявил, что подобные инициативы находятся в разногласии с ценностями Олимпийского комитета.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель призвала страны по всему миру бойкотировать Олимпийские игры 2024 в случае допуска к участию в них спортсменов из России. Соревнования должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года во Франции. «Я думаю, что больше стран и спортивных федераций должны последовать их (стран, грозящих бойкотом ОИ в случае допуска России к участию — прим. URA.RU) примеру», — написала Дюамель у себя на странице в Twitter. Таким образом спортсменка подержала недавние инициативы Национального олимпийского комитета Украины (НОК) бойкотировать мероприятие. Ранее МОК выступил в поддержку идеи допускать российских и белорусских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом с условием, что они не поддержат специальную военную операцию на Украине. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, однако, заявил, что подобные инициативы находятся в разногласии с ценностями Олимпийского комитета.