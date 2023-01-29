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26 января 2023

Глава коммунистов ЯНАО встретилась с ямальскими военнослужащими в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Кукушкина встретилась с бойцами из ЯНАО в зоне СВО Фото:

Глава ямальского отделения КПРФ Елена Кукушкина встретилась с военнослужащими из ЯНАО в зоне специальной военной операции. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вместе с Людмилой Журавлевой [глава городского комитета КПРФ в Салехарде] побывали на новых российских территориях. В Запорожской области встретились с нашими ямальскими бойцами, в очередной раз побывали в Мариуполе, Донецке, Волновахе, отвезли гуманитарку для Егоровки», — написала Елена Кукушкина в соцсети.

Также она сообщила, что на всех новых российских территориях идет активное строительство. Объекты в Волновахе восстанавливают строители из ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказало, что Елена Кукушкина приняла в коммунистическую партию сторонников из Донецкой народной республики. Событие произошло в сентябре 2022 года в ходе ее поездки в Донбасс.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на Украине. В защите населения Донбасса принимают участие добровольцы и призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие из всех регионов России. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября 2022 года.

Поездка коммунистов ЯНАО в Донбасс
Фото:
Глава КПРФ ЯНАО Елена Кукушкина встретилась с военнослужащими земляками
Фото:

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Глава ямальского отделения КПРФ Елена Кукушкина встретилась с военнослужащими из ЯНАО в зоне специальной военной операции. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вместе с Людмилой Журавлевой [глава городского комитета КПРФ в Салехарде] побывали на новых российских территориях. В Запорожской области встретились с нашими ямальскими бойцами, в очередной раз побывали в Мариуполе, Донецке, Волновахе, отвезли гуманитарку для Егоровки», — написала Елена Кукушкина в соцсети. Также она сообщила, что на всех новых российских территориях идет активное строительство. Объекты в Волновахе восстанавливают строители из ЯНАО. Ранее URA.RU рассказало, что Елена Кукушкина приняла в коммунистическую партию сторонников из Донецкой народной республики. Событие произошло в сентябре 2022 года в ходе ее поездки в Донбасс. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на Украине. В защите населения Донбасса принимают участие добровольцы и призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие из всех регионов России. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября 2022 года.
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