Джонсон рассказал о страхе перед Путиным во время разговора перед началом СВО

Борис Джонсон: Путин пытался внушить мне страх перед началом спецоперации

30 января 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон рассказал о том, как Путин умеет внушать страх по телефону Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон испугался президента России Владимира Путина во время беседы с ним по телефону. Разговор имел место незадолго до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. О своих переживаниях бывший премьер рассказал в интервью британской прессе. «Путин в ходе очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора пытался внушить мне страх…» — пожаловался Джонсон на российского лидера, слова экс-премьера приводит газета Daily Mail. Джонсон также сообщил, что в ответ на его просьбы не начинать спецоперацию Путин задал вопрос о том, планирует ли Запад пустить Украину в НАТО. Британский лидер попытался уйти от ответа, сказав, что «в обозримом будущем этого не произойдет». Последний телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 2 февраля. Тогда Путин высказал Джонсону главную претензию России к НАТО. Российский лидер сказал, что альянсу свойственна неготовность к тому, чтобы адекватно реагировать на запросы Москвы относительно безопасности. Уже после начала спецоперации Джонсон заявил, что Россия победит в украинском конфликте.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон испугался президента России Владимира Путина во время беседы с ним по телефону. Разговор имел место незадолго до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. О своих переживаниях бывший премьер рассказал в интервью британской прессе. «Путин в ходе очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора пытался внушить мне страх…» — пожаловался Джонсон на российского лидера, слова экс-премьера приводит газета Daily Mail. Джонсон также сообщил, что в ответ на его просьбы не начинать спецоперацию Путин задал вопрос о том, планирует ли Запад пустить Украину в НАТО. Британский лидер попытался уйти от ответа, сказав, что «в обозримом будущем этого не произойдет». Последний телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 2 февраля. Тогда Путин высказал Джонсону главную претензию России к НАТО. Российский лидер сказал, что альянсу свойственна неготовность к тому, чтобы адекватно реагировать на запросы Москвы относительно безопасности. Уже после начала спецоперации Джонсон заявил, что Россия победит в украинском конфликте.