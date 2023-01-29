29 января 2023

Джонсон рассказал о страхе перед Путиным во время разговора перед началом СВО

Борис Джонсон: Путин пытался внушить мне страх перед началом спецоперации
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Официальный сайт президента Украины. Москва, Борис Джонсон
Борис Джонсон рассказал о том, как Путин умеет внушать страх по телефону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон испугался президента России Владимира Путина во время беседы с ним по телефону. Разговор имел место незадолго до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. О своих переживаниях бывший премьер рассказал в интервью британской прессе.

«Путин в ходе очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора пытался внушить мне страх…» — пожаловался Джонсон на российского лидера, слова экс-премьера приводит газета Daily Mail. Джонсон также сообщил, что в ответ на его просьбы не начинать спецоперацию Путин задал вопрос о том, планирует ли Запад пустить Украину в НАТО. Британский лидер попытался уйти от ответа, сказав, что «в обозримом будущем этого не произойдет».

Последний телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 2 февраля. Тогда Путин высказал Джонсону главную претензию России к НАТО. Российский лидер сказал, что альянсу свойственна неготовность к тому, чтобы адекватно реагировать на запросы Москвы относительно безопасности. Уже после начала спецоперации Джонсон заявил, что Россия победит в украинском конфликте.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон испугался президента России Владимира Путина во время беседы с ним по телефону. Разговор имел место незадолго до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. О своих переживаниях бывший премьер рассказал в интервью британской прессе. «Путин в ходе очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора пытался внушить мне страх…» — пожаловался Джонсон на российского лидера, слова экс-премьера приводит газета Daily Mail. Джонсон также сообщил, что в ответ на его просьбы не начинать спецоперацию Путин задал вопрос о том, планирует ли Запад пустить Украину в НАТО. Британский лидер попытался уйти от ответа, сказав, что «в обозримом будущем этого не произойдет». Последний телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 2 февраля. Тогда Путин высказал Джонсону главную претензию России к НАТО. Российский лидер сказал, что альянсу свойственна неготовность к тому, чтобы адекватно реагировать на запросы Москвы относительно безопасности. Уже после начала спецоперации Джонсон заявил, что Россия победит в украинском конфликте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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