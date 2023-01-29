Rambler&Co: россияне не любят строить долгосрочные планы 30 января 2023 в 08:05 Размер текста - 17 + Часть россиян при планировании учитывает ситуацию в мире, говорится в исследовании Фото: Александр Мамаев © URA.RU Три четверти опрошенных россиян предпочитают не строить планы на долгосрочную перспективу. Такая информация следует из соответствующего исследования компании Rambler&Co. «Выяснилось, что 74% респондентов предпочитают краткосрочное планирование, а 26% — долгосрочное», — говорится в материале исследования. Эксперты отметили, что 43% россиян, выступающих за краткосрочное планирование, руководствуются ситуацией в стране и мире, 41% — своим жизненным опытом, а 12% действуют по наитию. Ранее в результате другого опроса эксперты выяснили, что качество жизни в России на фоне изменений в стране ухудшилось у старшего поколения и людей с низким заработком. Молодые люди, отметили эксперты, в этом вопросе проявили наибольшую устойчивость. Также в последние месяцы россияне стали реже брать кредиты из-за страха попасть в долговую яму, пишут Vse42.Ru. Три четверти опрошенных россиян предпочитают не строить планы на долгосрочную перспективу. Такая информация следует из соответствующего исследования компании Rambler&Co. «Выяснилось, что 74% респондентов предпочитают краткосрочное планирование, а 26% — долгосрочное», — говорится в материале исследования. Эксперты отметили, что 43% россиян, выступающих за краткосрочное планирование, руководствуются ситуацией в стране и мире, 41% — своим жизненным опытом, а 12% действуют по наитию. Ранее в результате другого опроса эксперты выяснили, что качество жизни в России на фоне изменений в стране ухудшилось у старшего поколения и людей с низким заработком. Молодые люди, отметили эксперты, в этом вопросе проявили наибольшую устойчивость. Также в последние месяцы россияне стали реже брать кредиты из-за страха попасть в долговую яму, пишут Vse42.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям