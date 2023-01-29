29 января 2023

Rambler&Co: россияне не любят строить долгосрочные планы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по молодежному форуму УТРО. Сухой лог, пишет, ручка в руке
Часть россиян при планировании учитывает ситуацию в мире, говорится в исследовании Фото:

Три четверти опрошенных россиян предпочитают не строить планы на долгосрочную перспективу. Такая информация следует из соответствующего исследования компании Rambler&Co.

«Выяснилось, что 74% респондентов предпочитают краткосрочное планирование, а 26% — долгосрочное», — говорится в материале исследования. Эксперты отметили, что 43% россиян, выступающих за краткосрочное планирование, руководствуются ситуацией в стране и мире, 41% — своим жизненным опытом, а 12% действуют по наитию.

Ранее в результате другого опроса эксперты выяснили, что качество жизни в России на фоне изменений в стране ухудшилось у старшего поколения и людей с низким заработком. Молодые люди, отметили эксперты, в этом вопросе проявили наибольшую устойчивость. Также в последние месяцы россияне стали реже брать кредиты из-за страха попасть в долговую яму, пишут Vse42.Ru.

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Три четверти опрошенных россиян предпочитают не строить планы на долгосрочную перспективу. Такая информация следует из соответствующего исследования компании Rambler&Co. «Выяснилось, что 74% респондентов предпочитают краткосрочное планирование, а 26% — долгосрочное», — говорится в материале исследования. Эксперты отметили, что 43% россиян, выступающих за краткосрочное планирование, руководствуются ситуацией в стране и мире, 41% — своим жизненным опытом, а 12% действуют по наитию. Ранее в результате другого опроса эксперты выяснили, что качество жизни в России на фоне изменений в стране ухудшилось у старшего поколения и людей с низким заработком. Молодые люди, отметили эксперты, в этом вопросе проявили наибольшую устойчивость. Также в последние месяцы россияне стали реже брать кредиты из-за страха попасть в долговую яму, пишут Vse42.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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