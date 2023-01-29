Rambler&Co: россияне не любят строить долгосрочные планы

Три четверти опрошенных россиян предпочитают не строить планы на долгосрочную перспективу. Такая информация следует из соответствующего исследования компании Rambler&Co.
«Выяснилось, что 74% респондентов предпочитают краткосрочное планирование, а 26% — долгосрочное», — говорится в материале исследования. Эксперты отметили, что 43% россиян, выступающих за краткосрочное планирование, руководствуются ситуацией в стране и мире, 41% — своим жизненным опытом, а 12% действуют по наитию.
Ранее в результате другого опроса эксперты выяснили, что качество жизни в России на фоне изменений в стране ухудшилось у старшего поколения и людей с низким заработком. Молодые люди, отметили эксперты, в этом вопросе проявили наибольшую устойчивость. Также в последние месяцы россияне стали реже брать кредиты из-за страха попасть в долговую яму, пишут Vse42.Ru.
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Три четверти опрошенных россиян предпочитают не строить планы на долгосрочную перспективу. Такая информация следует из соответствующего исследования компании Rambler&Co. «Выяснилось, что 74% респондентов предпочитают краткосрочное планирование, а 26% — долгосрочное», — говорится в материале исследования. Эксперты отметили, что 43% россиян, выступающих за краткосрочное планирование, руководствуются ситуацией в стране и мире, 41% — своим жизненным опытом, а 12% действуют по наитию. Ранее в результате другого опроса эксперты выяснили, что качество жизни в России на фоне изменений в стране ухудшилось у старшего поколения и людей с низким заработком. Молодые люди, отметили эксперты, в этом вопросе проявили наибольшую устойчивость. Также в последние месяцы россияне стали реже брать кредиты из-за страха попасть в долговую яму, пишут Vse42.Ru.