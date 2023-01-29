Под Екатеринбургом несколько десятков домов останутся без электричества

В ГО Верхняя Пышма (40 километров от Екатеринбурга — прим.ред.) десятки домов останутся без электричества. Отключения пройдут 30 января. Об этом рассказали читатели URA.RU.
«30 января пройдет плановое отключение электроэнергии. Электричества не будет на улице Калинина, 21, и на ул. Дружбы, 1 и 1а. Также электроэнергию отключат в нескольких домах: на ул. Металлургов, (8-24), ул. Мира, (2-8, 1-9, 10-17, 21-30) и ул. Свердлова, (10,16-20)», — делятся читатели агентства.
В компании «МРСК Урала», которая обслуживает потребителей электроэнергии в регионе, URA.RU информацию подтвердили. «Данные ограничения являются плановыми. Ограничения все на оборудовании „Облкоммунэнерго“», — сказано в сообщении. В «Облкоммунэнерго» корреспонденту агентства информацию подтвердили. «Да, сейчас по этим адресам ведутся работы. Предполагаемое окончание работ в — 12:00», — заявили в компании.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге несколько домов остались без света. В Орджоникидзевском районе города отключения произошли по следующим адресам:Фрезеровщиков, 38, Шефская, 65.
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