29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Рая Мамедова, оскорбившая русских в ХМАО, сменила место жительства

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мамедова переехала к родственникам в Мегион Фото:

Сургутянка Раиса Мамедова, которая публично оскорбила русских, переехала к родственникам в Мегион. Об этом стало известно во время очередного заседания суда над Мамедовой, передает корреспондент URA.RU.

«Мамедова поменяла место жительства, сейчас она живет в Мегионе. Собственник арендуемой квартиры расторг с ней договор. Родственники ходатайствовали о том, что они не против, если подсудимая будет жить у них в случае домашнего ареста», — передает журналист агентства из зала суда.

При этом Мамедова также не согласна с требованием УФСИН заключить ее под стражу. Она уверяет, что не нарушила меру пресечения. Ее адвокат также сообщил, что пользование подсудимой интернетом не доказано.

Ранее URA.RU рассказывало, что УФСИН в ХМАО требует суд поместить по арест Раю Мамедову, обвиняемую в разжигании межнациональной розни за оскорбление русских, из-за нарушения меры пресечения. В начале следствия суд назначил ей меру пресечения в виде ограничения свободы и запрета на использование телефона и интернета. Затем у правоохранителей вновь появились вопросы к Мамедовой после того, как в сети появилось ее новое видеообращение.

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Сургутянка Раиса Мамедова, которая публично оскорбила русских, переехала к родственникам в Мегион. Об этом стало известно во время очередного заседания суда над Мамедовой, передает корреспондент URA.RU. «Мамедова поменяла место жительства, сейчас она живет в Мегионе. Собственник арендуемой квартиры расторг с ней договор. Родственники ходатайствовали о том, что они не против, если подсудимая будет жить у них в случае домашнего ареста», — передает журналист агентства из зала суда. При этом Мамедова также не согласна с требованием УФСИН заключить ее под стражу. Она уверяет, что не нарушила меру пресечения. Ее адвокат также сообщил, что пользование подсудимой интернетом не доказано. Ранее URA.RU рассказывало, что УФСИН в ХМАО требует суд поместить по арест Раю Мамедову, обвиняемую в разжигании межнациональной розни за оскорбление русских, из-за нарушения меры пресечения. В начале следствия суд назначил ей меру пресечения в виде ограничения свободы и запрета на использование телефона и интернета. Затем у правоохранителей вновь появились вопросы к Мамедовой после того, как в сети появилось ее новое видеообращение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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