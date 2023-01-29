Рая Мамедова, оскорбившая русских в ХМАО, сменила место жительства

30 января 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Мамедова переехала к родственникам в Мегион Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сургутянка Раиса Мамедова, которая публично оскорбила русских, переехала к родственникам в Мегион. Об этом стало известно во время очередного заседания суда над Мамедовой, передает корреспондент URA.RU. «Мамедова поменяла место жительства, сейчас она живет в Мегионе. Собственник арендуемой квартиры расторг с ней договор. Родственники ходатайствовали о том, что они не против, если подсудимая будет жить у них в случае домашнего ареста», — передает журналист агентства из зала суда. При этом Мамедова также не согласна с требованием УФСИН заключить ее под стражу. Она уверяет, что не нарушила меру пресечения. Ее адвокат также сообщил, что пользование подсудимой интернетом не доказано. Ранее URA.RU рассказывало, что УФСИН в ХМАО требует суд поместить по арест Раю Мамедову, обвиняемую в разжигании межнациональной розни за оскорбление русских, из-за нарушения меры пресечения. В начале следствия суд назначил ей меру пресечения в виде ограничения свободы и запрета на использование телефона и интернета. Затем у правоохранителей вновь появились вопросы к Мамедовой после того, как в сети появилось ее новое видеообращение.

Сургутянка Раиса Мамедова, которая публично оскорбила русских, переехала к родственникам в Мегион. Об этом стало известно во время очередного заседания суда над Мамедовой, передает корреспондент URA.RU. «Мамедова поменяла место жительства, сейчас она живет в Мегионе. Собственник арендуемой квартиры расторг с ней договор. Родственники ходатайствовали о том, что они не против, если подсудимая будет жить у них в случае домашнего ареста», — передает журналист агентства из зала суда. При этом Мамедова также не согласна с требованием УФСИН заключить ее под стражу. Она уверяет, что не нарушила меру пресечения. Ее адвокат также сообщил, что пользование подсудимой интернетом не доказано. Ранее URA.RU рассказывало, что УФСИН в ХМАО требует суд поместить по арест Раю Мамедову, обвиняемую в разжигании межнациональной розни за оскорбление русских, из-за нарушения меры пресечения. В начале следствия суд назначил ей меру пресечения в виде ограничения свободы и запрета на использование телефона и интернета. Затем у правоохранителей вновь появились вопросы к Мамедовой после того, как в сети появилось ее новое видеообращение.