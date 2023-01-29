В Тобольске избрали новое руководство ЛДПР

30 января 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Депутат облдумы Глеб Трубин стал координатором ЛДПР в Тобольском районе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутат гордумы Тюмени Алексей Чирков выбран координатором ЛДПР в Тобольске. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин. Кроме того, коллега Вершинина по парламенту Глеб Трубин стал координатором ЛДПР в Тобольском районе. «В исторической столице Сибири городе Тобольске прошло партийное собрание ЛДПР. Опытный партиец Алексей Чирков возглавил городскую организацию, депутат Тюменской областной Думы Глеб Трубин стал координатором Тобольского района», — написал парламентарий. Ранее URA.RU писало о конфликте внутри тюменского отделения ЛДПР, произошедшем на внутрипартийной конференции, которая прошла в начале декабря. Местным либерал демократам не понравилось, что в координационный совет были включены члены партии, которые проживают в ХМАО и ЯНАО, и не имеют отношения к местному отделению. Ситуация закончилась увольнением тюменского координатора партии Максима Новикова.

Депутат гордумы Тюмени Алексей Чирков выбран координатором ЛДПР в Тобольске. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин. Кроме того, коллега Вершинина по парламенту Глеб Трубин стал координатором ЛДПР в Тобольском районе. «В исторической столице Сибири городе Тобольске прошло партийное собрание ЛДПР. Опытный партиец Алексей Чирков возглавил городскую организацию, депутат Тюменской областной Думы Глеб Трубин стал координатором Тобольского района», — написал парламентарий. Ранее URA.RU писало о конфликте внутри тюменского отделения ЛДПР, произошедшем на внутрипартийной конференции, которая прошла в начале декабря. Местным либерал демократам не понравилось, что в координационный совет были включены члены партии, которые проживают в ХМАО и ЯНАО, и не имеют отношения к местному отделению. Ситуация закончилась увольнением тюменского координатора партии Максима Новикова.