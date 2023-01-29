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В Тобольске избрали новое руководство ЛДПР

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Пресс-конференция Владимира Сысоева , депутата государственной думы. Тюмень, трубин глеб
Депутат облдумы Глеб Трубин стал координатором ЛДПР в Тобольском районе Фото:

Депутат гордумы Тюмени Алексей Чирков выбран координатором ЛДПР в Тобольске. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин. Кроме того, коллега Вершинина по парламенту Глеб Трубин стал координатором ЛДПР в Тобольском районе.

«В исторической столице Сибири городе Тобольске прошло партийное собрание ЛДПР. Опытный партиец Алексей Чирков возглавил городскую организацию, депутат Тюменской областной Думы Глеб Трубин стал координатором Тобольского района», — написал парламентарий.

Ранее URA.RU писало о конфликте внутри тюменского отделения ЛДПР, произошедшем на внутрипартийной конференции, которая прошла в начале декабря. Местным либерал демократам не понравилось, что в координационный совет были включены члены партии, которые проживают в ХМАО и ЯНАО, и не имеют отношения к местному отделению. Ситуация закончилась увольнением тюменского координатора партии Максима Новикова.

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Депутат гордумы Тюмени Алексей Чирков выбран координатором ЛДПР в Тобольске. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин. Кроме того, коллега Вершинина по парламенту Глеб Трубин стал координатором ЛДПР в Тобольском районе. «В исторической столице Сибири городе Тобольске прошло партийное собрание ЛДПР. Опытный партиец Алексей Чирков возглавил городскую организацию, депутат Тюменской областной Думы Глеб Трубин стал координатором Тобольского района», — написал парламентарий. Ранее URA.RU писало о конфликте внутри тюменского отделения ЛДПР, произошедшем на внутрипартийной конференции, которая прошла в начале декабря. Местным либерал демократам не понравилось, что в координационный совет были включены члены партии, которые проживают в ХМАО и ЯНАО, и не имеют отношения к местному отделению. Ситуация закончилась увольнением тюменского координатора партии Максима Новикова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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