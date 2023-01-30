Тюменский сенатор СФ Тараканов поделил уехавших из России на три категории

30 января 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Павел Тараканов назвал часть уехавших трусами и предателями Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Сенатор Совета Федерации Павел Тараканов поделил людей, уехавших из России после начала СВО, на три категории — эмигранты, трусы и предатели. Своим мнением политик поделился в собственном telegram-канале. «Первая категория: внутренние эмигранты, которые и до СВО, некоторые с детства, мечтали уехать из страны. Вторая категория: трусы. Категория людей, которые при крике „Помогите!“ на улице отворачиваются и ускоряют шаг, пытаясь покинуть опасное место», — написал Тараканов. Третья категория, которую выделили сенатор — это предатели, помогающим противникам России в гибридной и информационной войне. «Как в военное время можно относиться к предателям — понятно. Предательство было и остается в сознании подавляющего большинства наших граждан одним из самых непростительных преступлений», — заявил политик. Ранее Тараканов в своем telegram-канале писал о грядущем разделе Украины. По его мнению, западная часть этой страны может отойти к Польше.

Сенатор Совета Федерации Павел Тараканов поделил людей, уехавших из России после начала СВО, на три категории — эмигранты, трусы и предатели. Своим мнением политик поделился в собственном telegram-канале. «Первая категория: внутренние эмигранты, которые и до СВО, некоторые с детства, мечтали уехать из страны. Вторая категория: трусы. Категория людей, которые при крике „Помогите!“ на улице отворачиваются и ускоряют шаг, пытаясь покинуть опасное место», — написал Тараканов. Третья категория, которую выделили сенатор — это предатели, помогающим противникам России в гибридной и информационной войне. «Как в военное время можно относиться к предателям — понятно. Предательство было и остается в сознании подавляющего большинства наших граждан одним из самых непростительных преступлений», — заявил политик. Ранее Тараканов в своем telegram-канале писал о грядущем разделе Украины. По его мнению, западная часть этой страны может отойти к Польше.