Тюменский сенатор СФ Тараканов поделил уехавших из России на три категории

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Очередное заседание тюменской областной думы. Тюмень, тараканов павел
Павел Тараканов назвал часть уехавших трусами и предателями Фото:

Сенатор Совета Федерации Павел Тараканов поделил людей, уехавших из России после начала СВО, на три категории — эмигранты, трусы и предатели. Своим мнением политик поделился в собственном telegram-канале.

«Первая категория: внутренние эмигранты, которые и до СВО, некоторые с детства, мечтали уехать из страны. Вторая категория: трусы. Категория людей, которые при крике „Помогите!“ на улице отворачиваются и ускоряют шаг, пытаясь покинуть опасное место», — написал Тараканов.

Третья категория, которую выделили сенатор — это предатели, помогающим противникам России в гибридной и информационной войне. «Как в военное время можно относиться к предателям — понятно. Предательство было и остается в сознании подавляющего большинства наших граждан одним из самых непростительных преступлений», — заявил политик.

Ранее Тараканов в своем telegram-канале писал о грядущем разделе Украины. По его мнению, западная часть этой страны может отойти к Польше.

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Сенатор Совета Федерации Павел Тараканов поделил людей, уехавших из России после начала СВО, на три категории — эмигранты, трусы и предатели. Своим мнением политик поделился в собственном telegram-канале. «Первая категория: внутренние эмигранты, которые и до СВО, некоторые с детства, мечтали уехать из страны. Вторая категория: трусы. Категория людей, которые при крике „Помогите!“ на улице отворачиваются и ускоряют шаг, пытаясь покинуть опасное место», — написал Тараканов. Третья категория, которую выделили сенатор — это предатели, помогающим противникам России в гибридной и информационной войне. «Как в военное время можно относиться к предателям — понятно. Предательство было и остается в сознании подавляющего большинства наших граждан одним из самых непростительных преступлений», — заявил политик. Ранее Тараканов в своем telegram-канале писал о грядущем разделе Украины. По его мнению, западная часть этой страны может отойти к Польше.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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