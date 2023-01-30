В Курганской области резко выросло число преступлений, совершенных иностранцами. Скрин

31 января 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

В Курганской области выросло количество преступлений с участием иностранцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Курганской области значительно увеличилось число зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Данные опубликованы на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ. «Курганская область. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Прирост 92,1%», — информирует портал. Согласно данным прокуратуры, в регионе зарегистрировано 461 такое преступление. Это самый большой показатель, начиная с 2010 года. Так, в 2021 году сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 260 преступлений, совершенных иностранцами. Курганская область поднялась на 17 строчку российского рейтинга (было 33 место) по данному показателю. Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область вошла в десятку регионов с наибольшим количеством зарегистрированных преступлений по даче взятки. В 2022 году курганскими силовиками было обнаружено 79 случаев дачи взятки, что на 97,5% больше, чем в предыдущем году. В Курганской области на 92% выросло число преступлений, совершенных иностранцами Скрин: портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ

На территории Курганской области значительно увеличилось число зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Данные опубликованы на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ. «Курганская область. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Прирост 92,1%», — информирует портал. Согласно данным прокуратуры, в регионе зарегистрировано 461 такое преступление. Это самый большой показатель, начиная с 2010 года. Так, в 2021 году сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 260 преступлений, совершенных иностранцами. Курганская область поднялась на 17 строчку российского рейтинга (было 33 место) по данному показателю. Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область вошла в десятку регионов с наибольшим количеством зарегистрированных преступлений по даче взятки. В 2022 году курганскими силовиками было обнаружено 79 случаев дачи взятки, что на 97,5% больше, чем в предыдущем году.