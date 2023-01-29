В ХМАО после тридцатиградусных морозов придет потепление

30 января 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

В ХМАО после похолодания до -27 градусов придет потепление Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО в восточную половину региона придет похолодание до -27 градусов ночью, после этого синоптики обещают потепление до минус 6-11 градусов. Прогноз подготовили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «30 января ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Температура ночью -12,-17 градусов, местами по восточной половине -22,-27 градусов, днем -8,-13 градусов, местами по восточной половине -14,-19 градусов. 31 января местами небольшой снег. Температура ночью -12,-17 градусов, местами до -22 градусов, днем -6,-11 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. 1 февраля ожидается потепление -2,-7 градусов. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске в начале недели температура днем составит -12 градусов и к среде поднимется до -5 градусов. После этого температура будет держаться на уровне 5-8 градусов ниже нуля. В среду ожидается небольшой снег и ветер до 8 м/с. В Сургут также придет потепление к середине недели — с минус 11 градусов в понедельник до минус 6 градусов к четвергу. С понедельника по среду ожидается небольшой снег. Ветер до 9 м/с. В Нижневартовске во вторник и среду будет снег. Температура днем в среднем составит 6-10 градусов ниже нуля на протяжении всей недели. Несильный ветер с порывами до 7 м/с. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО в восточную половину региона придет похолодание до -27 градусов ночью, после этого синоптики обещают потепление до минус 6-11 градусов. Прогноз подготовили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «30 января ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Температура ночью -12,-17 градусов, местами по восточной половине -22,-27 градусов, днем -8,-13 градусов, местами по восточной половине -14,-19 градусов. 31 января местами небольшой снег. Температура ночью -12,-17 градусов, местами до -22 градусов, днем -6,-11 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. 1 февраля ожидается потепление -2,-7 градусов. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске в начале недели температура днем составит -12 градусов и к среде поднимется до -5 градусов. После этого температура будет держаться на уровне 5-8 градусов ниже нуля. В среду ожидается небольшой снег и ветер до 8 м/с. В Сургут также придет потепление к середине недели — с минус 11 градусов в понедельник до минус 6 градусов к четвергу. С понедельника по среду ожидается небольшой снег. Ветер до 9 м/с. В Нижневартовске во вторник и среду будет снег. Температура днем в среднем составит 6-10 градусов ниже нуля на протяжении всей недели. Несильный ветер с порывами до 7 м/с.