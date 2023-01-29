В Челябинской области выросло число вакансий для химиков

30 января 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

В Челябинской области стали чаще требоваться химики и энергетики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спрос на специалистов-химиков в Челябинской области в конце января увеличился за неделю на 28%. По сообщению пресс-службы сервиса HeadHunter, также стали востребованы энергетики и маркетологи. «Самую яркую динамику за последнюю неделю января продемонстрировала отрасль „Химическое производство, удобрения“. Количество вакансий, открытых этими компаниями, выросло сразу на 28%», — отметили в HeadHunter. Спрос на энергетиков увеличился на 10%, на специалистов сектора «СМИ, маркетинг, реклама» — на 9%. Также специалисты отметили увеличение востребованности сотрудников в сфере услуг для населения и образовании. Если сравнивать набор кадров в различных отраслях, то наибольшая активность в конце января наблюдалась в металлургии, сфере гостеприимства и общепита. Негативная динамика была зафиксирована только в медицине и фармацевтике, включая аптеки. В этом секторе запрос на новые кадры, согласно данным интернет-сервиса, снизился на 3%. Как отметили рекрутеры, по-прежнему наиболее востребованы кадры в розничной торговле (11% всех активных вакансий), продуктах питания, строительстве и риэлторском бизнесе, в приборостроении. В целом по Челябинской области спрос на персонал в конце января вырос на 4%. В конце месяца о массовом наборе сотрудников объявили на заводе компании НПО «Электромашина». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спрос на специалистов-химиков в Челябинской области в конце января увеличился за неделю на 28%. По сообщению пресс-службы сервиса HeadHunter, также стали востребованы энергетики и маркетологи. «Самую яркую динамику за последнюю неделю января продемонстрировала отрасль „Химическое производство, удобрения“. Количество вакансий, открытых этими компаниями, выросло сразу на 28%», — отметили в HeadHunter. Спрос на энергетиков увеличился на 10%, на специалистов сектора «СМИ, маркетинг, реклама» — на 9%. Также специалисты отметили увеличение востребованности сотрудников в сфере услуг для населения и образовании. Если сравнивать набор кадров в различных отраслях, то наибольшая активность в конце января наблюдалась в металлургии, сфере гостеприимства и общепита. Негативная динамика была зафиксирована только в медицине и фармацевтике, включая аптеки. В этом секторе запрос на новые кадры, согласно данным интернет-сервиса, снизился на 3%. Как отметили рекрутеры, по-прежнему наиболее востребованы кадры в розничной торговле (11% всех активных вакансий), продуктах питания, строительстве и риэлторском бизнесе, в приборостроении. В целом по Челябинской области спрос на персонал в конце января вырос на 4%. В конце месяца о массовом наборе сотрудников объявили на заводе компании НПО «Электромашина».