В Челябинске на Кировке закрывается популярный паб

30 января 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Основатель «Дабл Эль» заявил, что концепция паба и кухни будет сохранена Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Челябинске один из самых популярных пабов «Дабл Эль» на улице Кирова, 92 закрывается. Как сообщил создатель проекта Кирилл Шапров в социальных сетях, заведение начнет работу на новом месте. «Помещение в новой локации будет больше, а место для размещения веранды даст возможность увеличить продолжительность летнего сезона. Переезжая, мы сохраняем всю нашу концепцию», — рассказал Шарпов в видео в паблике «Дабл Эль — Kitchen & Drinks» во «ВКонтакте». Заведение переезжает на улицу Красная, 71. Вновь открыть паб планируют 15 февраля. В декабре 2021 года паб тайно продавали, не афишируя точный адрес и название. Он был выставлен на «Авито» за 19 млн 990 рублей, но продолжил работать в прежнем режиме.

В Челябинске один из самых популярных пабов «Дабл Эль» на улице Кирова, 92 закрывается. Как сообщил создатель проекта Кирилл Шапров в социальных сетях, заведение начнет работу на новом месте. «Помещение в новой локации будет больше, а место для размещения веранды даст возможность увеличить продолжительность летнего сезона. Переезжая, мы сохраняем всю нашу концепцию», — рассказал Шарпов в видео в паблике «Дабл Эль — Kitchen & Drinks» во «ВКонтакте». Заведение переезжает на улицу Красная, 71. Вновь открыть паб планируют 15 февраля. В декабре 2021 года паб тайно продавали, не афишируя точный адрес и название. Он был выставлен на «Авито» за 19 млн 990 рублей, но продолжил работать в прежнем режиме.