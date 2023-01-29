29 января 2023
28 января 2023

В Челябинске на Кировке закрывается популярный паб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пивные бары. Москва , пиво, паб, кружка, клуб, бар, алкоголь, барман, бары, ночные заведения
Основатель «Дабл Эль» заявил, что концепция паба и кухни будет сохранена Фото:

В Челябинске один из самых популярных пабов «Дабл Эль» на улице Кирова, 92 закрывается. Как сообщил создатель проекта Кирилл Шапров в социальных сетях, заведение начнет работу на новом месте.

«Помещение в новой локации будет больше, а место для размещения веранды даст возможность увеличить продолжительность летнего сезона. Переезжая, мы сохраняем всю нашу концепцию», — рассказал Шарпов в видео в паблике «Дабл Эль — Kitchen & Drinks» во «ВКонтакте».

Заведение переезжает на улицу Красная, 71. Вновь открыть паб планируют 15 февраля.

В декабре 2021 года паб тайно продавали, не афишируя точный адрес и название. Он был выставлен на «Авито» за 19 млн 990 рублей, но продолжил работать в прежнем режиме.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске один из самых популярных пабов «Дабл Эль» на улице Кирова, 92 закрывается. Как сообщил создатель проекта Кирилл Шапров в социальных сетях, заведение начнет работу на новом месте. «Помещение в новой локации будет больше, а место для размещения веранды даст возможность увеличить продолжительность летнего сезона. Переезжая, мы сохраняем всю нашу концепцию», — рассказал Шарпов в видео в паблике «Дабл Эль — Kitchen & Drinks» во «ВКонтакте». Заведение переезжает на улицу Красная, 71. Вновь открыть паб планируют 15 февраля. В декабре 2021 года паб тайно продавали, не афишируя точный адрес и название. Он был выставлен на «Авито» за 19 млн 990 рублей, но продолжил работать в прежнем режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...