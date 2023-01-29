В Челябинске на Кировке закрывается популярный паб

В Челябинске один из самых популярных пабов «Дабл Эль» на улице Кирова, 92 закрывается. Как сообщил создатель проекта Кирилл Шапров в социальных сетях, заведение начнет работу на новом месте.
«Помещение в новой локации будет больше, а место для размещения веранды даст возможность увеличить продолжительность летнего сезона. Переезжая, мы сохраняем всю нашу концепцию», — рассказал Шарпов в видео в паблике «Дабл Эль — Kitchen & Drinks» во «ВКонтакте».
Заведение переезжает на улицу Красная, 71. Вновь открыть паб планируют 15 февраля.
В декабре 2021 года паб тайно продавали, не афишируя точный адрес и название. Он был выставлен на «Авито» за 19 млн 990 рублей, но продолжил работать в прежнем режиме.
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