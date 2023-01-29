Икону вышил пенсионер из дома престарелых Анатолий Смирнов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Проживающий в доме для престарелых и инвалидов пенсионер из Магнитогорска (Челябинская область) Анатолий Смирнов вышил бисером икону для фронта. Об этом URA.RU сообщил глава организации «Братишка» Евгений Чепурин.

«Анатолий Николаевич Смирнов, которому исполнилось 76 лет, проживает в Магнитогорском доме-интернате для инвалидов и престарелых. Он своими руками вышил икону для бойцов батальона „Южноуралец“ в Донбассе», — уточнил URA.RU Чепурин.

Предмет церковной утвари пенсионер вручил представителю батальона. Предмет поклонения выполнен в технике алмазной мозаики. Перед вручением бойцам икону освятил епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима.

Батальон связи «Южноуралец» в регионе сформировали весной 2022 года. В марте в области начали формировать списки ля желающих отправиться на Донбасс бойцов. В июле в число добровольцев записалось более сотни жителей Челябинской области. В Магнитогорске волонтеры и студенты местного педколледжа для помощи землякам объединились в общественную организацию «Братишка».

Спецоперация на Донбассе проводится с 24 февраля 2022 года. На линии фронта находятся контрактные военнослужащие, мобилизованные и добровольцы. Целями операции названы денацификация и демилитаризация Украины.