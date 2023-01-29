29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Политолог Минченко объяснил причины падения Комаровой в рейтинге губернаторов

Политолог Минченко: падение Комаровой в рейтинге губернаторов связано с ее долгим сроком на посту
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Сбор гостей на пленарное заседание Питерского международного экономического форума (ПМЭФ 2022). Санкт-Петербург, комарова наталья
По мнению Минченко, падение Комаровой в рейтинге обусловлено запросом население на смену власти Фото:

Падение Натальи Комаровой в рейтинге устойчивости глав регионов обусловлено длительным периодом работы губернатора. Об этом заявило агентство «Минченко консалтинг» политолога Евгения Минченко.

«Перемещение губернатора Югры Натальи Комаровой в зону риска обусловлено длительным периодом работы губернатора и естественным запросом у населения на обновление власти. Тем не менее, прямых претензий к Комаровой со стороны федерального центра нет», — говорится в официальном telegram-канале агентства «ГосСовет 2.0».

Политолог уточняет, что в регионе под патронажем правительства РФ и крупных корпораций реализуются ряд серьезных проектов. Среди них особая экономическая зона в Нягани, научно-технологический центр в Сургуте, а также строительство нового моста через Обь, который необходим для освоения российской Арктики. «По данным социологических опросов, показатель уровня доверия к президенту и губернатору Комаровой в регионе демонстрируют положительную динамику», — добавляет политолог.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава ХМАО Наталья Комарова уступила политические позиции. Она заняла последнюю строчку в рейтинге политической устойчивости «Госсовет 2.0», среди губернаторов Уральского федерального округа.

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Падение Натальи Комаровой в рейтинге устойчивости глав регионов обусловлено длительным периодом работы губернатора. Об этом заявило агентство «Минченко консалтинг» политолога Евгения Минченко. «Перемещение губернатора Югры Натальи Комаровой в зону риска обусловлено длительным периодом работы губернатора и естественным запросом у населения на обновление власти. Тем не менее, прямых претензий к Комаровой со стороны федерального центра нет», — говорится в официальном telegram-канале агентства «ГосСовет 2.0». Политолог уточняет, что в регионе под патронажем правительства РФ и крупных корпораций реализуются ряд серьезных проектов. Среди них особая экономическая зона в Нягани, научно-технологический центр в Сургуте, а также строительство нового моста через Обь, который необходим для освоения российской Арктики. «По данным социологических опросов, показатель уровня доверия к президенту и губернатору Комаровой в регионе демонстрируют положительную динамику», — добавляет политолог. Ранее URA.RU рассказывало, что глава ХМАО Наталья Комарова уступила политические позиции. Она заняла последнюю строчку в рейтинге политической устойчивости «Госсовет 2.0», среди губернаторов Уральского федерального округа.
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