В центре Екатеринбурга встали трамваи

В Екатеринбурге на перекрестке Ленина — Луначарского встали трамваи

На перекрестке Ленина — Луначарского встали трамваи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на перекрестке Ленина — Луначарского встали трамваи. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«На перекрестке Ленина — Луначарского образовалась пробка из трамваев. Вроде какая-то серьезная поломка. На место уже подъехали какие-то специалисты», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась в диспетчерскую ЕМУП «Гортранс». Там сообщили, что произошла поломка. На место уже выехали все службы.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге остановились трамваи из-за ДТП. Инцидент произошел около 21:00 4 января.