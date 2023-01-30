В центре Екатеринбурга встали трамваи

В Екатеринбурге на перекрестке Ленина — Луначарского встали трамваи
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Снег в городе. Екатеринбург , обучение вождению, учебный трамвай
На перекрестке Ленина — Луначарского встали трамваи Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке Ленина — Луначарского встали трамваи. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«На перекрестке Ленина — Луначарского образовалась пробка из трамваев. Вроде какая-то серьезная поломка. На место уже подъехали какие-то специалисты», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась в диспетчерскую ЕМУП «Гортранс». Там сообщили, что произошла поломка. На место уже выехали все службы.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге остановились трамваи из-за ДТП. Инцидент произошел около 21:00 4 января.

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В Екатеринбурге на перекрестке Ленина — Луначарского встали трамваи. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На перекрестке Ленина — Луначарского образовалась пробка из трамваев. Вроде какая-то серьезная поломка. На место уже подъехали какие-то специалисты», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась в диспетчерскую ЕМУП «Гортранс». Там сообщили, что произошла поломка. На место уже выехали все службы. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге остановились трамваи из-за ДТП. Инцидент произошел около 21:00 4 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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