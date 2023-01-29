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27 января 2023

В Пермском крае назвали сроки начала строительства горнолыжного комплекса

В Чусовом строительство горнолыжного комплекса «Ермак» начнется в феврале
© Служба новостей «URA.RU»
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В феврале 2023 года возведут кресельный подъемник и канатную дорогу Фото:

В феврале 2023 года в Чусовом (Пермский край) начнется первый этап строительства горнолыжного комплекса «Ермак». Подрядчик разработает планировку склонов, построит канатную дорогу и корпуса детской спортивной школы, сообщает сайт правительства Пермского края.

«Инвестор планирует в феврале 2023 года начать первый этап реализации инициативы. Он предполагает создание планировки учебных и туристических склонов, строительство канатной дороги, кресельного подъемника и учебного корпуса детской спортивной школы», — передает сайт кабмина.

В 2024 по заверению подрядчика, на территории комплекса будут возведены трассы могула и система искусственного оснежения. Полностью завершить работы планируются в 2027 году. Ранее стало известно, что на территории опережающего развития «Чусовой» возведут горнолыжную трассу «Ермак». На месте будущего комплекса возведут трассы длинной 7 км и установят подъемники. Строительством занимается ООО СТК «Ермак».

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В феврале 2023 года в Чусовом (Пермский край) начнется первый этап строительства горнолыжного комплекса «Ермак». Подрядчик разработает планировку склонов, построит канатную дорогу и корпуса детской спортивной школы, сообщает сайт правительства Пермского края. «Инвестор планирует в феврале 2023 года начать первый этап реализации инициативы. Он предполагает создание планировки учебных и туристических склонов, строительство канатной дороги, кресельного подъемника и учебного корпуса детской спортивной школы», — передает сайт кабмина. В 2024 по заверению подрядчика, на территории комплекса будут возведены трассы могула и система искусственного оснежения. Полностью завершить работы планируются в 2027 году. Ранее стало известно, что на территории опережающего развития «Чусовой» возведут горнолыжную трассу «Ермак». На месте будущего комплекса возведут трассы длинной 7 км и установят подъемники. Строительством занимается ООО СТК «Ермак».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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