В Пермском крае назвали сроки начала строительства горнолыжного комплекса

В феврале 2023 года в Чусовом (Пермский край) начнется первый этап строительства горнолыжного комплекса «Ермак». Подрядчик разработает планировку склонов, построит канатную дорогу и корпуса детской спортивной школы, сообщает сайт правительства Пермского края.
«Инвестор планирует в феврале 2023 года начать первый этап реализации инициативы. Он предполагает создание планировки учебных и туристических склонов, строительство канатной дороги, кресельного подъемника и учебного корпуса детской спортивной школы», — передает сайт кабмина.
В 2024 по заверению подрядчика, на территории комплекса будут возведены трассы могула и система искусственного оснежения. Полностью завершить работы планируются в 2027 году. Ранее стало известно, что на территории опережающего развития «Чусовой» возведут горнолыжную трассу «Ермак». На месте будущего комплекса возведут трассы длинной 7 км и установят подъемники. Строительством занимается ООО СТК «Ермак».
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